Albizzate in festa: street food dei rioni, palo della cuccagna e fuochi d’artificio. Tutti gli appuntamenti

La comunità di Albizzate si prepara a vivere la tradizionale Festa della Madonna del Rosario e del paese, un evento che coinvolgerà i cittadini dal 2 al 7 ottobre 2024, con un ricco programma di celebrazioni religiose, musica, e divertimento per tutte le età. Nel weekend lo street food dei rioni, la festa d’autunno coi bambini, la processione, la sfida dell’albero della cuccagna e i fuochi d’artificio.

Le celebrazioni religiose

La festa inizia mercoledì 2 ottobre con un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese, aperto a tutta la comunità. La partenza è prevista alle 19 dal parcheggio di Via Sant’Alessandro ad Albizzate. Alle 20 inizierà il Santo Rosario presso la Prima Cappella del Sacro Monte, e la giornata si concluderà con una Santa Messa alle 21 al Santuario.

Venerdì 4 ottobre, alle 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Albizzate, si terrà un concerto corale intitolato “Tra i cori angelici, Ave Maria!”, che vedrà esibirsi la Corale Santa Cecilia di Novate Milanese e la Corale Santa Cecilia di Albizzate, sotto la direzione rispettivamente di Emanuele Vianelli e Davide Paleari. L’ingresso è libero, un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera spirituale e musicale.

La festa dei rioni sabato sera

Uno dei punti salienti sarà la giornata di sabato 5 ottobre, si parte dal pomeriggio con la benedizione degli animali alle 15 in piazza IV Novembre a cui seguirà alle 17 l’inaugurazione della mostra ontologica in memoria di Franco Restelli. La sera vedrà invece l’area feste del Comune di Albizzate animarsi a partire dalle 19 con lo Street Food dei rioni, seguito dal Palo della Cuccagna alle 19:30, un gioco che richiama le tradizioni di un tempo, dove squadre di partecipanti si sfidano per raggiungere la cima del palo e conquistare i premi. La serata continuerà con un’esibizione di ballo intorno alle 21:00, curata dalla ASD Family Dance di Sumirago, che coinvolgerà grandi e piccoli per concludere la giornata in allegria.

Domenica di chiusura con i fuochi d’artificio

Le celebrazioni culmineranno domenica 6 ottobre, con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 11:30, la comunità si riunirà per la Santa Messa Solenne, seguita da un pranzo comunitario in oratorio alle 13. Nel pomeriggio, dalle 14:30, ci sarà la Festa d’autunno dei bambini in piazza, con giochi e attività dedicate ai più piccoli.

Alle 20:30, partirà la processione con la statua della Madonna del Rosario, che attraverserà le vie del paese, un momento molto sentito da tutta la comunità. Infine, i festeggiamenti si concluderanno con i fuochi d’artificio alle 22, un’esplosione di luci e colori che illuminerà il cielo di Albizzate.

Lunedì 7 ottobre, ci sarà un ultimo momento di raccoglimento con una Santa Messa in suffragio di tutti i defunti, alle 20:45 in chiesa parrocchiale.

L’intera manifestazione è organizzata dalla Comunità Pastorale San Benedetto, con il patrocinio del Comune di Albizzate e della Pro Loco e le associazioni e i rioni del paese.