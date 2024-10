Allerta meteo in provincia di Varese: attivato il codice arancione per rischio idrogeologico

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta idro-meteo che coinvolge anche la provincia di Varese, suddivisa tra le zone di “Laghi e Prealpi Varesine” e il “Nodo Idraulico di Milano”. Secondo l’ultimo aggiornamento, da martedì 8 ottobre, la parte centro-nord della provincia (Laghi e Prealpi Varesine) sarà interessata da un’allerta arancione per rischio idrogeologico, con rischio di frane e smottamenti dovuti all’accumulo di piogge intense, e due allerte gialle per temporali e rischio idraulico.

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse di moderata o forte intensità, che colpiranno particolarmente la fascia prealpina, con accumuli significativi anche nei corsi d’acqua minori. La Protezione Civile invita i cittadini a prestare massima attenzione, soprattutto nelle zone più esposte al rischio di frane e alluvioni. L’attivazione della fase di preallarme richiede la predisposizione di misure di monitoraggio e pronto intervento per la tutela della sicurezza pubblica.

Nella parte sud della provincia, che rientra nel Nodo Idraulico di Milano, l’allerta è di colore arancione per rischio idraulico e idrogeologico. Le previsioni segnalano la possibilità di forti piogge accompagnate da raffiche di vento.

Previsioni meteo per la Lombardia

L’intera regione Lombardia sarà interessata da un forte peggioramento delle condizioni meteo a partire da oggi, lunedì 7 ottobre, con precipitazioni diffuse e venti in rinforzo. Domani, 8 ottobre, il maltempo raggiungerà il suo apice con piogge di intensità moderata o forte su tutta la regione, in particolare nelle aree prealpine e alpine. Nella zona delle Prealpi Centro-Occidentali e della Valtellina, gli accumuli potranno superare i 150 mm in 24 ore, creando condizioni di allerta rossa per rischio idrogeologico.

Le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto nelle aree già colpite dai recenti eventi meteo avversi che hanno saturato i terreni, rendendo il rischio di frane e smottamenti ancora più elevato. Anche il rischio idraulico è in aumento, con la possibilità di esondazioni nei principali corsi d’acqua. Venti forti sono attesi soprattutto nelle zone di alta quota e nella pianura orientale, con raffiche fino a 80 km/h.