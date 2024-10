Alviti si rovina da solo. Brown adesso è un problema

AKOBUNDU EHIOGU 5,5 – Suo malgrado è l’ago della bilancia: quando esce, la partita cambia vento e i compagni crollano. Da un lato questo gli fa onore, dall’altro non possiamo non considerare che il suo bottino, 9+3, non basta contro un avversario come Kamagate che se lo mangia a rimbalzo, nella ripresa. Prenda appunti, il giovane Kao: non è certo il problema principale di Varese.

HARRIS 5 – Guascone era e guascone rimane, per il modo di stare in campo, però se a Brescia aveva fatto molto bene, questa volta finisce impigliato nei tentacoli di Tortona. Va al ferro ma ci arriva spompo, sbagliando l’appoggio. E’ tra quelli che vorrebbe aiutare la squadra nella rimonta ma lo fa con arrembaggi forzati che vanno a sbattere contro la difesa.

ALVITI 5 – Rovina una bella partita – forse il migliore in campo per Varese fino a quel punto – con una espulsione decisamente evitabile. Vero: sono momenti rapidi ed episodi che si risolvono in un secondo, e probabilmente Davide non aveva intenzione di fare qualcosa di grave. Però è successo, per di più in un momento già sportivamente drammatico per la squadra: da peccato veniale diventa mortale.

MANNION 6 (IL MIGLIORE) – Ci facciamo abbagliare dai 32 punti ma non del tutto, nel senso che la stessa applicazione che Nico mette in attacco servirebbe anche in difesa. Intendiamoci: il Mamba è prima di tutto un bomber e non gli si chiede di cambiare la sua natura. Ma neppure perdere il primo passo di Kushe a ogni azione

GRAY 5,5 – Per la rubrica “risvegli” segnaliamo i primi sprazzi di vita biancorossa di Justin che, almeno nel primo tempo, partecipa alla festa del tiro a segno biancorosso andando in doppia cifra. Poi, come altri, svanisce nel momento cruciale e quando lo si rivede è lì che prova a difendere senza grandi risultati. Ma almeno abbiamo visto che c’è.

LIBRIZZI 6 – A Brescia la Openjobmetis crollò in difesa nel terzo quarto con Libro (ed Harris) dimenticati in panchina. Questa sera uno dei pochi dal plus/minus positivo (+6) è ancora Matteo che però resta in campo meno di 10′. Sicuri che non si possa valutare un suo impiego più efficace, quando gli altri chiudono in goleada?

FALL 5,5 – Finché basta lottare, almeno ci prova. Sta in area, tira giù un paio di rimbalzi con grinta, prova a mettere il corpo per evitare canestri facili. Poi, quando ha un unico pallone da tirare, si schernisce, lo copre, lo restituisce ai compagni quasi con pudore.

BROWN 4,5 (IL PEGGIORE) – Se Alviti e Gray mostrano segnali di risalita, prosegue il grande rebus del numero 44, ancora una volta pesce fuor d’acqua. Non basta un guizzo ogni tanto per guadagnarsi il quintetto (e lo stipendio). Zero rimbalzi, zero. La cosa per cui servirebbe almeno un minimo di applicazione, di testa, di concentrazione. Prima ancora che chili, centimetri, capacità di fare tagliafuori. Così è un problema.

HANDS 5 – Andrà a casa con la testa che gli rimbomba, tipo dopo la discoteca. Il rumore è quello del palleggio: bum, bum, bumbumbum. Se ci fosse una statistica che li conteggia, andrebbe in quadrupla cifra: peccato che siano palleggi fini a se stessi con i quali batte raramente l’avversario. Vital gli mette la museruola, Hands chiude con 3 su 15 al tiro, lasciando anche tre liberi sul ferro.