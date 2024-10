Openjobmetis, disfatta in fotocopia: quando esce Kao, Varese crolla

Perseverare è diabolico. Sette giorni dopo il tonfo di Brescia, la Openjobmetis si ripete sul campo amico lasciando passare Tortona (95-105) a causa degli stessi errori, delle stesse mancanze, degli stessi problemi mostrati con la Germani ed emersi anche in precampionato. Difesa troppo spesso assente, tracollo a rimbalzo, scarsa unità d’intenti nei momenti critici, gioco d’attacco affidato più all’estro dei singoli che al costrutto collettivo.

Un menu che stavolta prevede un’aggiunta chiave, l’uscita per quattro falli di Kao Akobundu-Ehiogu è risultato il punto di svolta della serata. Fino a quel momento infatti, Varese stava comandando magari a strappi ma con un margine consistente, +11, su una Tortona comunque pronta all’agguato. Da quel fischio però è cambiato tutto: la Bertram ha messo a segno un parziale di 0-22 (da 69-58 a 69-80) che ha completamente ribaltato la storia della partita, con i biancorossi incapaci di dare e darsi una scossa, invischiati in forzature, palle perse, errori banali.

Di più: Mandole ha dovuto rinunciare ad Alviti, uno dei migliori, al 28′, per espulsione. Nella lotta sottocanestro l’ala si è “presa” con Gorham e gli arbitri (dopo controllo TV) hanno sanzionato con la massima punizione l’aggancio con il braccio di Davide ai danni dell’avversario, che ha reagito ma è stato placcato da Vital (per Gorham quindi fallo antisportivo).

Le due situazioni hanno quindi certificato il crollo della Openjobmetis che, sulla carta, avrebbe avuto il tempo di recuperare un divario non definitivo (-9 al 30′). Ma sarebbero servite durezza mentale e organizzazione al posto della carica a testa bassa che Mannion e soci hanno provato a imbastire, facendosi però impallinare ad ogni azione dall’attacco di Tortona. Che dopo l’intervallo ha dominato a rimbalzo offensivo (i piemontesi ne hanno presi 21 contro gli 8 biancorossi) creando da lì i presupposti per una goleada.

Arrivata, puntualmente, fino a quota 105 contro una Varese che ha avuto 32 punti da Mannion, il quale però è stato battuto di continuo da Kushe. Male tutti gli altri, pur con distinguo: in una serata di sussulti da Alviti e Gray, Gabe Brown continua con il suo percorso negativo sui due lati del campo. Qualche domanda bisognerebbe iniziare a porsela, anche in tolda di comando.

OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM TORTONA 95-105

(28-29, 60-51, 73-82)

VARESE: Mannion 32 (4-6, 2-7), Hands 16 (3-9, 0-6), Gray 11 (1-2, 3-4), Brown 8 (2-5 da 3), Akobundu-Ehiogu 9 (4-6); Harris 6 (3-5, 0-1), Alviti 11 (1-3, 3-4), Librizzi 2, Fall. Ne: Virginio, Assui. All. Mandole.

TORTONA: Kushe 31 (8-11, 5-8), Vital 18 (2-8, 4-11), Strautins 12 (4-5, 1-3), Severini 2 (1-2, 0-2), Kamagate 12 (5-6); Gorham 5 (2-4, 0-1), Candi, Denegri 2 (1-1, 0-2), Baldasso 6 (0-1, 2-7), Biligha 6 (3-5), Weems 11 (3-6, 1-2). Ne: Zerini. All. De Raffaele.

ARBITRI: Rossi, Gonella, Marziali.

NOTE. Da 2: V 18-33, T 29-48. Da 3: V 10-27, T 13-37. Tl: V 29-35, T 8-11. Rimbalzi: V 32 (8 off., Hands 8), T 47 (21 off., Kamagate 9). Assist: V 14 (Mannion 7), T 22 (Kushe 6). Perse: V 9 (Mannion 4), T 10 (Vital 3). Recuperate: V 4 (4 con 1), T 4 (Strautins 2). Usc. 5 falli: nessuno. Espulso: Alviti. F. tecnici: Vital, Gorham, Biligha. Spettatori: 4.142.