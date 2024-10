Mandole: “Così non va, abbiamo regalato un tempo agli avversari”

HERMAN MANDOLE 1: «Non è facile. Parliamo della difesa tutta la settimana, poi ci troviamo in partita a dover difendere due volte, non prendiamo rimbalzi e soffriamo tremendamente, al di là dei centimetri. Mi dispiace perché il tifo è stato forte, i ragazzi sono partiti con la testa giusta per difendere, ma non è bastato».

HERMAN MANDOLE 2: «Nel terzo quarto con Kao fuori per falli siamo andati giù di testa, li abbiamo fatti giocare troppo. Dobbiamo continuare a combattere, tutti. Non dobbiamo mollare mai, questo ci è mancato. Siamo stati costretti a cambiare con Kao caricato di falli, ma non è andata bene».

HERMAN MANDOLE 3: «Sul pick and roll di Kuhse siamo riusciti a difendere nel primo tempo, nel secondo tempo è stato un disastro, ma il peggio è che ad un certo punto abbiamo mollato troppo. Non basta segnare e giocare bene per due tempi, serve farlo per tutta la partita senza mollare. Se prendi un parziale di 22-0 vuol dire che c’è qualcosa che non va innanzitutto nell’atteggiamento, un particolare che va cambiato al più presto».

WALTER DE RAFFAELE 1: «Abbiamo giocato due partite diverse: primo tempo male, secondo tempo i ragazzi sono stati bravi. Vincere così a Varese non era facile, abbiamo dato una risposta da squadra solida e resistente dopo l’intervallo. Andiamo avanti dopo un’ottima settimana per noi».

WALTER DE RAFFAELE 2: «Nella ripresa siamo stati più presenti sotto canestro, tutti sono stati molto più lucidi nel capire il ritmo della partita: noi non possiamo giocare a “correre e tirare”. Siamo stati bravi a capire i momenti e giocare di conseguenza».