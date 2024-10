Ancora un’aggressione al personale del pronto soccorso di Gallarate

Ancora un’aggressione al pronto soccorso di Gallarate, con due infermieri presi a calci e pugni. Un caso che rilancia la questione della sicurezza degli operatori sanitari, ma che spinge il personale a denunciare anche la specifica condizione attuale di sofferenza, legata ai lavori in corso.

Il nuovo episodio di violenza è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, verso le 5, quando il 118 ha portato al Sant’Antonio Abate un 36enne in stato di agitazione: l’uomo si è divincolato dalla barella e ha iniziato a lamentarsi e urlare tra gli altri pazienti che affollavano il corridoio.

Quando il personale è intervenuto per calmarlo ha aggredito idue infermieri, prendendoli a calci e pugni (oltre ovviamente agli insulti). È dovuta intervenire anche la guardia di sicurezza. Secondo fonti tra il personale l’addetto ha però dovuto effettuare un largo giro per raggiungere il corridoio: si trovava infatti nella sala d’attesa e al momento dell’aggressione non ha potuto rientrare «perché la porta elettrica non si apre dall’esterno, era guasta e da quando è stata ripristinata non si apre dall’esterno». La presenza dell’unico addetto alla sicurezza è l’unico presidio fisso, perché quello della Polizia – recentemente introdotto – funziona solo in orari specifici.

Secondo il personale la situazione all’interno del pronto soccorso è particolarmente tesa anche perché parte della struttura è inagibile a causa dell’ampio cantiere in corso, di cui avevamo parlato nelle settimane scorse.

Una situazione che – dicono – rende più angusti gli spazi in cui operare, cancella la privacy dei pazienti e finisce ad esasperare le persone sofferenti e a volte (come ci segnalavano anche famigliari) costrette a trascorrere anche più notti in barella in attesa di trasferimento.