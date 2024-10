Appuntamento alla biblioteca di Castellanza con Marta Aidala che presenta “La Strangera”

Sesto appuntamento con il Festival del libro del Sistema Bibliotecario “Busto Ticino Valle Olona”, il più esteso del territorio tra i festival letterari.

Gli incontri con gli autori si susseguiranno fino a maggio 2025 per un totale di 21 appuntamenti, uno in ciascuna delle biblioteche che compongono il Sistema Bibliotecario. Un’occasione importante per incontrare dal vivo grandi firme della narrativa italiana, condividendo storie, riflessioni, narrazioni, letture.

«Il Festival si pone come un potente ed efficace strumento di raccordo di una estesa porzione del nostro territorio attraverso il prezioso filo conduttore del libro e della lettura – commenta Manuela Maffioli, assessore alla Cultura di Busto Arsizio e presidente del Sistema -. Incoraggiamo i cittadini di tutti i Comuni a fruirne, anche raggiungendo le biblioteche diverse dalla propria, creando un felice e fecondo movimento all’insegna della cultura, del sapere, della crescita collettiva, dell’incontro tra diversi pensieri».

«Il Festival del libro – dichiara Davide Tarlazzi, vicepresidente del Sistema – è uno dei progetti con cui il Sistema bibliotecario esprime al meglio la propria progettualità culturale. La manifestazione mira a incidere sul territorio, sottolineando la centralità delle biblioteche per la vita, la formazione e il benessere delle nostre comunità. Gli obiettivi sono chiari: facilitare l’incontro tra gli autori e i lettori; promuovere la lettura; stimolare l’aggregazione a partire dai propri interessi culturali».

Il primo della lunga serie di incontri si svolgerà venerdì 18 ottobre alle ore 21.00, presso la Biblioteca di Castellanza, con Marta Aidala che presenterà La Strangera.

A seguire, nel 2024, venerdì 25 ottobre alle ore 18.00, Paolo Roversi presenterà “Una morte onorevole” nella Biblioteca di Casorate Sempione e venerdì 8 novembre alle ore 18.00, Maria Novella Viganò presenterà “La superba” nella Biblioteca Comunale di Solbiate Olona

Il 5 marzo 2025 il Festival riprenderà il suo tour tra le biblioteche del Sistema bibliotecario con Alice Basso ospite della Biblioteca di Cassano Magnago. Il calendario dei successivi incontri sarà presto disponibile. Tra i nomi già inseriti in programma, Francesco Muzzopappa, Cristina Caboni, Piergiorio Pulixi, Andrea Vitali, Lorenza Gentile, Valerio Varesi, Aldo Pedron.

La rassegna è realizzata, quest’anno, in collaborazione con la libreria Biblos Mondadori di Gallarate.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni : biblioteca.sistema@comune.bustoarsizio.va.it