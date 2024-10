Arrivano due “torri”, Pezzella e Atsina, per potenziare il Legnano calcio

Il Legnano alza il muro con l’arrivo di Alessio Pezzella e Charles Atsina. Due giocatori alti 1 e 83. Due torri per reparto, rispettivamente difesa e attacco.

Alessio Pezzella. Difensore centrale, classe 2005, alto 183 centimetri, il neo giocatore dei lilla ha giocato nei settori giovanili di Inter, Parma, Empoli e Monza. Ha all’attivo, inoltre, 2 presenze nella Nazionale Under 15. Pezzella nella passata stagione ha giocato nel Città di Varese in serie D per poi approdare in estate alla Vogherese.

Charles Atsina. Attaccante centrale, alto 183 centimetri, nato in Ghana il 24 marzo 1989 e cresciuto in Italia, il neo calciatore lilla in carriera ha giocato in diversi campionati europei e può contare su esperienze in Spagna, Germania, Finlandia, Lituania, Albania e Malta. Il suo girovagare è iniziato dall’Italia nella stagione 2010-2011 con cui ha giocato con la Virtus Verona in serie D. Atsina è tornato a giocare nel nostro Paese nel gennaio scorso quando è approdato alla Pistoiese, sempre in serie D, dopo aver iniziato l’annata nell’Uerdingen, formazione della quinta serie tedesca.

Ci volevano come il pane, perché nel calcio di oggi la fisicità e una presenza importante sulle palle sia a favore, sia contro possono essere importanti.

Vedremo ora come a partire dalla sfida di domenica 20, alle 16.30, a Caronno Pertusella, contro il Base 96 Seveso, il tecnico Cataldo muoverà eventualmente sulla scacchiera lilla le due ‘torri’.

I 3 punti saranno d’obbligo e si spera che anche i due ultimi arrivati, diano il loro contributo, premiando lo sforzo ulteriore del presidente Zoppi di non lasciare nulla di intentato. La parola passa al campo, che non mente mai.