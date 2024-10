Aste immobiliari pubbliche: ecco perché sono interessanti

Chi cerca una casa da acquistare avrà probabilmente sentito parlare delle aste immobiliari, ossia le vendite di immobili oggetto di pignoramento attraverso aste giudiziarie. Negli ultimi anni, l’acquisto di una casa all’asta è diventato una soluzione sempre più popolare tra le persone.

La ragione risiede nel suo essere una procedura che offre molti aspetti interessanti, soprattutto di natura economica. Inoltre, diversamente da ciò che accadeva in passato, la partecipazione alle aste pubbliche è diventata più accessibile, consentendo agli interessati di partecipare sia di persona che mediante un dispositivo elettronico (e quindi anche a distanza).

Le vendite telematiche immobiliari, in particolare, offrono una grande comodità, poiché gli acquirenti possono presentare le loro offerte comodamente da casa, senza doversi recare fisicamente sul posto, il che permette a molte più persone di poter presentare la propria offerta di acquisto per un determinato immobile.

Possibilità di risparmio

Come anticipato, le aste immobiliari offrono svariati benefici. Uno dei più importanti è rappresentato dalla possibilità di risparmiare denaro, precisamente fino al 30-40% rispetto al valore di mercato del bene.

Il prezzo iniziale viene stabilito attraverso una perizia effettuata da un esperto, che valuta l’immobile e fissa un valore di partenza. Durante la prima asta, il prezzo di vendita coincide con quello determinato dalla perizia, ma se l’asta va deserta, il prezzo può diminuire fino al 25% per ogni successivo tentativo di vendita. Questo meccanismo di ribasso progressivo offre la possibilità di acquistare l’immobile a condizioni sempre più vantaggiose.

Un ulteriore vantaggio economico delle aste giudiziarie riguarda il trasferimento della proprietà. A differenza delle compravendite tradizionali, nelle aste non è necessario stipulare un rogito notarile, poiché il passaggio di proprietà avviene tramite un decreto di trasferimento emesso direttamente dal Giudice dell’esecuzione. Questo aspetto permette di risparmiare ulteriormente sui costi notarili e quindi sul prezzo complessivo di vendita.

Trasparenza

Prima di un’asta, un consulente nominato dal Tribunale effettua una perizia dettagliata dell’immobile, valutando il suo valore di stima, lo stato di conservazione e le eventuali spese necessarie, come quelle per sanare eventuali abusi edilizi.

Questa perizia è fondamentale perché offre una panoramica chiara e completa delle condizioni dell’immobile. Tutte le informazioni raccolte dal perito sono rese pubbliche e possono essere consultate online attraverso le schede delle vendite, accessibili ai potenziali acquirenti.

La trasparenza di questi dati permette a chi è interessato di analizzare con attenzione le caratteristiche dell’immobile prima di decidere se partecipare all’asta e presentare un’offerta.

Possibilità di accedere ad un mutuo

Un ulteriore aspetto da valutare delle aste giudiziarie è la possibilità di partecipare utilizzando un mutuo. Alcune banche, infatti, offrono prodotti finanziari specifici per chi intende acquistare immobili all’asta, tramite convenzioni stipulate con i Tribunali. Questi mutui sono spesso basati sulla pre delibera, un processo in cui la banca valuta in anticipo la fattibilità del finanziamento, garantendo così una maggiore sicurezza per l’acquirente.

In genere, queste istituzioni finanziarie possono coprire fino all’80% del valore dell’immobile, determinato dalla perizia effettuata dal Tribunale o dal prezzo di aggiudicazione. Questo significa che chi partecipa a un’asta ha la possibilità di accedere a un importante supporto finanziario, riducendo l’impegno economico iniziale.