Atlantide SA cerca content creator e consulenti vendita per A-Club Fitness di Savosa

Atlantide SA, azienda leader nel settore del fitness e del wellness, cerca per il proprio Centro A-Club Fitness & Wellness – in Savosa (CH), le seguenti figure professionali:

CONTENT CREATOR & SOCIAL MEDIA MANAGER

Stiamo cercando una persona giovane, dinamica, attiva, appassionata dello sport e del fitness, con consolidate competenze nello sviluppo di contenuti (post, video, foto) e nella gestione di profili social.

Richiesta esperienza pluriennale in posizione analoga. Disponibilità immediata (in presenza) e a tempo pieno.

Si offre

Ambiente di lavoro dinamico

Stipendio adeguato

CONSULENTI VENDITA

Si occupa di promuovere attivamente gli abbonamenti e i servizi del Club acquisendo nuovi clienti e fidelizzando quelli già in essere. Implementa, coordina e monitora il portafoglio clienti assegnato con proattività.

Si occupa di promuovere, organizzare e coordinare i nuovi abbonamenti e monitorare quelli già esistenti, badando all’implementazione del portafoglio clienti assegnato. Ha una forte predisposizione alle sfide, al guadagno e al lavoro per obiettivi. Ottima dialettica, bella presenza e spiccata attitudine alla customer care. Richiesta esperienza pregressa in ambito commerciale, preferenziale se nel medesimo settore, diploma superiore o laurea in marketing o scienze della comunicazione, ottima conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese, eventuali attestati di specializzazione. Età 25/45 anni. (Rif. CV)

Si offre

Ambiente di lavoro dinamico

Crescita professionale

Stipendio a seguire lo sviluppo professionale

È garantita la massima discrezione.

Inviare CV all’indirizzo: direzione@a-club.ch

ATLANTIDE SA, azienda leader nel settore del fitness, del wellness e dello sport di competizione, dal 2004 è presente sul mercato ticinese nell’area di Lugano.

Dal 2008, opera sul mercato con il brand A-CLUB Fitness & Wellness: il Club, struttira di 6’000 mq, si contraddistingue per l’ampia offerta dei servizi, l’elevato standard del personale, l’elevato standard degli spazi messi a disposizione della clientela e i costanti investimenti nel rinnovo dell’infrastruttura.

Il marchio A-CLUB garantisce una costante ricerca e una particolare attenzione verso tutto ciò che contribuisce a rendere i nostri servizi e i nostri spazi all’avanguardia per innovazione e qualità.

La nostra missione è di offrire un prodotto di alta qualità, nel pieno rispetto delle norme igieniche e di salute, per promuovere un sano stile di vita attivo, attraverso programmi di benessere efficaci, piacevoli e salutari.