Attacco Israeliano all’Iran nella notte

Israele ha lanciato nella notte attacchi aerei mirati in Iran in risposta a bombardamenti di Teheran del 1 ottobre, colpendo quelle che ha identificato come basi militari e impianti di produzione di missili.

L’operazione, durata circa tre ore, ha coinvolto più ondate e secondo Israele ha evitato intercettazioni di difesa iraniane. Israele ha avvertito che l’Iran “pagherà un prezzo alto” per eventuali ritorsioni. Gli Stati Uniti hanno esortato entrambe le parti a moderarsi per evitare un’escalation del conflitto. L’Arabia Saudita ha condannato l’attacco, definendolo una violazione della sovranità iraniana.

Poco dopo le 6, ora italiana, l’esercito di Israele afferma che le operazioni sono concluse: «Gli obiettivi dell’attacco sono raggiunti, il raid di ritorsione è stato completato». La strategia ufficiale, ripetono, è quella di non voler estendere la guerra in atto.

Dal canto suo l’Iran minimizza gli attacchi notturni di Israele e nega l’annuncio dell’Idf secondo cui decine di jet da combattimento hanno preso parte al raid di rappresaglia.