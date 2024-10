Autostrade: diverse chiusure temporanee tra A8 e altri raccordi

Per consentire lavori di manutenzione e pavimentazione, sono previste diverse chiusure temporanee lungo l’autostrada A8 Milano-Varese e su alcuni raccordi e diramazioni collegati. Di seguito i dettagli sugli interventi e le alternative consigliate per ciascuna chiusura.

Chiusure su A8 Milano-Varese per lavori di pavimentazione e manutenzione

Tra Milano Fiera e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso: dalle 23:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 novembre, sarà chiuso il tratto verso Varese, compresa l’area di servizio “Villoresi est” dalle 22:00 alle 6:00.

– Itinerari alternativi

Da Milano verso Varese: uscire a Fiera di Milano, prendere il Raccordo Fiera (R37) verso Rho/SS33 del Sempione, seguendo le indicazioni per Varese, con rientro in A8 allo svincolo di Legnano.

Da Milano verso Como/Chiasso: uscire a Fiera di Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate, continuare sulla SP233 della Varesina e immettersi sulla A9 allo svincolo di Origgio.

Chiusure su Raccordo Fiera e Tangenziale nord:

Raccordo Fiera per traffico da Rho verso Varese, Chiasso e Milano: durante gli stessi orari, saranno chiusi i rami per chi proviene da Rho.

– Itinerari alternativi

Da Rho verso Varese: prendere la A52 verso Monza, uscire a Baranzate, seguire il Raccordo Fiera (R37) e immettersi sulla SS33 del Sempione, per poi rientrare in A8 a Legnano.

Da Rho verso Chiasso: percorrere la SP233 della Varesina e immettersi in A9 allo svincolo di Origgio.

Da Rho verso Milano: uscire e rientrare dallo svincolo di Baranzate, per poi immettersi sulla A8 al nodo Fiera Milano.

Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese dalla A52 Tangenziale nord, per traffico da Monza verso Varese e Chiasso: sarà chiuso nello stesso periodo.

– Itinerari alternativi

Da Monza verso Varese: proseguire sul Raccordo Fiera verso Rho, immettendosi sulla SS33 del Sempione e rientrando in A8 a Legnano.

Da Monza verso Chiasso: uscire a Baranzate, proseguire sulla SP233 della Varesina, e immettersi in A9 a Origgio.

Chiusure per lavori di manutenzione su A8 Milano-Varese:

Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord verso Monza: chiuso dalle 21:00 di martedì 29 alle 1:00 di mercoledì 30 ottobre per lavori sui giunti del viadotto.

– Itinerari alternativi

utilizzare il Raccordo Fiera (R37) verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare verso Monza.

Ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest verso la A1 Milano-Napoli: chiuso dalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 ottobre per manutenzione delle barriere di sicurezza.

– Itinerari alternativi

proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Fiera Milano verso Rho e prendere la A50, o uscire allo svincolo di Cascina Merlata per immettersi sulla SS11 e rientrare sulla A50.

Chiusura della stazione di Besnate su Diramazione Gallarate-Gattico (D08) in entrata e uscita dalle 21:00 di giovedì 31 ottobre alle 5:00 di venerdì 1 novembre per ispezioni e manutenzioni.

– Alternative consigliate

utilizzare le stazioni di Sesto Calende Vergiate (sulla stessa diramazione) o di Gallarate (sulla A8 Milano-Varese).