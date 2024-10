Bodio Lomnago: cultura e solidarietà con la “camminata rosa” e l’intitolazione della panchina Arancione

Una giornata speciale di eventi culturali, tradizionali e solidali. L’ha organizzata il Comune di Bodio Lomnago domenica 13 ottobre 2024.

L’evento, organizzato in collaborazione con numerose realtà del territorio, culminerà con intitolazione della panchina Arancione.

Questo il programma della giornata:

Ore 9:30 – Ritrovo al Lido di Bodio Lomnago per iscrizioni a Camminandos: partenza della seconda edizione della camminata Camminandos alle ore 10:00. Durante il percorso, tappe al Creanza Market di Villa Bossi e alla mostra sui 100 anni della prima autostrada italiana presso Villa Puricelli.

Ore 12:15 – Intitolazione della Panchina Arancione di Andos Varese a Deborah Paolelli presso il Lido: in memoria di Deborah Paolelli, simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Ore 12:00 – Festa d’Autunno presso il Lido: castagnata e gnocco fritto organizzati da Pro Bodio Lomnago e l’associazione Una scuola per amica, con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago.

Ore 12.00: possibilità di pranzare presso Food Track

Ore 14:30 – Laboratori Creativi al Lido: attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie a cura dell’Associazione Una scuola per amica.

Intorno alle 11.30 – Passaggio della Tappa “Moto in Giro Pink 2024”: Il Giro Pink 2024, parte del progetto Valbossa in Rosa, attraverserà il Lido per sensibilizzare il pubblico sul mese della prevenzione del tumore al seno.

Gli eventi sono organizzati con il supporto di Andos Comitato di Varese, Impresa Donna Confesercenti, Clinica Privata Le Terrazze Varese e Cunardo, Valbossa in Rosa, Pro Bodiolomnago, Associazione Una Scuola per Amica e con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago.

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico. La camminata richiede iscrizione tra le 9.30 e le 10.00.