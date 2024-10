Borgomanero incorona l’americano Powless re del “Gran Piemonte”

Con una lunga fuga – prima in compagnia e poi in solitaria – l’americano Neilson Powless, 28 anni, ha vinto il Gran Piemonte, classica del ciclismo nazionale disputata nella giornata di giovedì 10 ottobre tra Valdengo e Borgomanero.

Un successo meritato per il portacolori della EF Easy Post, che ha confermato il buono stato di forma già messo in luce nelle gare del trittico lombardo tanto da chiudere al quarto posto la Coppa Bernocchi di lunedì scorso. Powless si è mosso insieme ad altri corridori (tra cui Ciccone) a oltre 50 chilometri dal traguardo per riportarsi su una fuga condotta dall’ucraino Ponomar (Corratec), dallo spagnolo Muñoz (Polti) e dal canadese Zukowsky (Q36.5).

Poi, ai -43, l’americano è scattato in solitaria dando vita di fatto a un lungo inseguimento nel quale i rivali hanno più volte accorciato le distanze con Powless bravo a rilanciare l’azione. Qualche incertezza alle spalle ha favorito il battistrada che è entrato nel circuito finale di Borgomanero con un margine rassicurante, calato solo negli ultimissimi chilometri quando però il corridore della EF è stato bravo a gestire.

Alla fine Powless ha mantenuto 7″ di vantaggio sul primo gruppo (forte di una trentina di uomini) regolato in volata dal neozelandese Corbin Strong (Israel) sullo spagnolo Alex Aramburu (Movistar) e sul toscano Filippo Magli della VF-Bardiani, primo degli italiani. Si è ritirato Filippo Ganna mentre Alessandro Covi ha concluso subito alle spalle del plotone in 39a posizione; 102mo invece l’enfant du pays, Manuel Oioli.

Ora il mondo del ciclismo si prepara all’ultima “classica monumento” della stagione, il Giro di Lombardia (che oggi viene denominato solo “Il Lombardia”) che si disputa sabato 12 con partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 252 chilometri. Nelle ultime tre edizioni ha vinto Tadej Pogacar che va alla ricerca di un poker consecutivo riuscito solo a Fausto Coppi.