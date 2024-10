Si corre il Gran Piemonte, il traguardo è a Borgomanero

È una delle classiche di ciclismo più antiche d’Italia – la prima edizione risale al 1906 – e anche se ha perso il suo nome d’origine (Giro del Piemonte), mantiene intatto il fascino delle corse d’una volta. Il Gran Piemonte – la denominazione in auge dal 2009 – si disputa giovedì 10 ottobre e precede di due giorni l’ultima delle cinque “classiche monumento” del ciclismo mondiale, “Il Lombardia” (anche qui: sarebbe il Giro di Lombardia).

La corsa prenderà il via da Valdengo, in provincia di Biella, e terminerà a Borgomanero dopo 182 chilometri: per molti concorrenti sarà il ritorno in sella dopo l’ambiguo stop di tutto il gruppo avvenuto alla Tre Valli Varesine. Le squadre al via sono 23, delle quali 14 appartengono al World Tour.

Possibile che il Gran Piemonte sia terreno di caccia per i velocisti: il percorso infatti prevede una sola salita impegnativa, il Passo della Colma tra la Valsesia e il Cusio: poco meno di 9 chilometri di ascesa posizionati però piuttosto lontano dal traguardo. Nel finale gli strappi di Cremosina e Travesagna che non dovrebbero fare molta selezione anche se qualche passista li può usare come trampolino di lancio.

Tra i concorrenti al via anche l’idolo di casa Filippo Ganna (Ineos) e il varesino Alessandro Covi (UAE) che è nato proprio all’ospedale di Borgomanero a pochi passi dal traguardo. Anche Manuel Oioli (Q36.5) va annoverato tra i corridori locali. Oltre a quello di Ganna i nomi di maggior spicco sono quelli del britannico Thomas Pidcock, del francese Romain Bardet, del portoghese Rui Costa, degli australiani Kaden Groves e Michael Matthews, dello spagnolo Alex Aramburu.

Interessante anche la pattuglia italiana con Giulio Ciccone che vestirà il dorsale numero 1 (al posto di Andrea Bagioli: il campione uscente non ci sarà); in gara anche il campione nazionale Alberto Bettiol, gli esperti Ulissi, De Marchi, Trentin e Caruso e altri ottimi corridori come Sobrero, Albanese, Ballerini, Oldani, Baroncini. La Polti-Kometa schiera un team interessante con il colombiano Restrepo e lo sprinter Lonardi oltre a capitan Maestri.

La partenza è prevista alle 12,15 mentre l’arrivo sarà intorno alle 16,30 in piazza Caduti dei Lager Nazisti; prima del traguardo ci sarà un circuito cittadino da percorrere una sola volta.