Varese School Cup, è il momento delle finali. E a Masnago ritorna il marchio Cimberio

Nel giugno scorso vi avevamo anticipato il riavvicinamento tra la famiglia Cimberio e la Pallacanestro Varese, di cui l’azienda di San Maurizio d’Opaglio è stata sponsor per un lungo periodo di tempo. Nella scorsa estate poi, non fu possibile disputare un’amichevole dedicata al cavalier Renzo Cimberio (scomparso nel 2022) per via di un calendario pre-campionato complicato anche per via dei preliminari di coppa.

Galleria fotografica Varese School Cup, le semifinali a Gavirate 4 di 22

Ma la strada era stata riaperta e domani – sabato 13 – quel marchio tornerà accanto ai canestri di Masnago. Cimberio spa ha infatti annunciato il suo affiancamento alla Varese Basket School Cup, il torneo per scuole superiori (organizzata da “Il basket siamo noi”, il trust di tifosi collegato alla Pallacanestro Varese) che vivrà il suo momento più importante con le finali sul parquet della Itelyum Arena.

A partire dalle ore 9, prenderà il via la kermesse con la finale per il terzo posto tra il “Dalla Chiesa” di Sesto Calende e lo “Stein” di Gavirate, la gara del tiro da 3 punti e la finalissima. Che per il secondo anno consecutivo sarà un derby tutto varesino tra il liceo scientifico “Ferraris” (campione in carica) e l’ITET “Daverio Casula”.

La School Cup, vale la pena ricordare, ha coinvolto ben 20 scuole superiori (il doppio rispetto all’edizione 2022-23) e almeno 1.500 studenti: il torneo infatti non si ferma ai giocatori che scendono in campo ma prevede una serie di attività che toccano diverse aree, occupando così decine di ragazze e ragazzi in ogni istituto. Da chi si occupa di grafica e comunicazione a chi inventa e porta in scena le coreografie, fino a coloro che si occupano di coordinare le tifoserie. Anche per questo al palazzetto ci sarà il pubblico delle grandissime occasioni.

Roberto Cimberio

La scelta dell’azienda novarese di tornare a sostenere i colori biancorossi proprio partendo dalla School Cup è spiegata proprio da Roberto Cimberio: «Il binomio basket-scuola ha caratterizzato la mia vita e la mia crescita. All’istituto “Don Bosco” di Borgomanero un prete insegnante di francese mi iniziò a questo sport; sempre a Borgomanero iniziai a giocare nella squadra che oggi è il College Basket mentre dopo le medie andai a Varese a studiare e a giocare in Robur. Il progetto della School Cup mi è piaciuto subito, proprio per questo motivo: dare ai ragazzi la possibilità di crescere, sul parquet e nella vita, è il modo più naturale per formare le donne e gli uomini di domani. Se a questo ci aggiungiamo le borse di studio offerte dalla Fondazione Academy, ecco che il cerchio si chiude con la prima apertura reale e concreta verso il mondo del lavoro».

La gara del tiro da tre punti di Masnago sarà, per l’appunto, aperta anche a quattro atleti del Liceo Don Bosco di Borgomanero che dall’anno prossimo potrebbe entrare a far parte del circuito della School Cup. Cimberio ha inoltre varato venti borse di studio (uno per ogni istituto coinvolto nel torneo) per l’accesso a un corso che permette di conseguire il Patentino di Robotica anche grazie al coinvolgimento della Fondazione Academy presieduta dallo stesso Roberto Cimberio.