Shopping “stupefacente” a Borgomanero: fermate con shampoo e 2.500 euro di refurtiva

Un flacone di shampoo di troppo ha fatto crollare il piano di tre donne, denunciate dai Carabinieri della Tenenza di Borgomanero nel pomeriggio di giovedì 12 marzo. L’operazione, condotta con il supporto della pattuglia di Orta San Giulio, ha permesso di recuperare refurtiva per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

Il controllo all’uscita dal negozio

Tutto è iniziato presso il punto vendita Tigotà di Borgomanero. I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento per il contrasto ai reati predatori, hanno notato le tre donne – tutte di origine rumena – uscire dall’esercizio commerciale con fare sospetto. Dopo aver prelevato dagli scaffali tre confezioni di shampoo senza passare dalle casse, le tre hanno cercato di dileguarsi rapidamente a bordo di un’autovettura parcheggiata poco distante.

La sorpresa nel bagagliaio

Il tentativo di fuga è durato pochi istanti: i Carabinieri le hanno bloccate e sottoposte a controllo. Sebbene il furto appena commesso riguardasse merce di scarso valore, la vera sorpresa è arrivata con la perquisizione del veicolo. All’interno dell’auto, i militari hanno rinvenuto una quantità ingente di merce di sospetta provenienza illecita: cosmetici di marca e numerosi articoli di bigiotteria, verosimilmente sottratti in precedenza presso altri negozi del territorio.

Denuncia e sequestro

Mentre i flaconi di shampoo sono stati immediatamente restituiti al direttore del Tigotà, il resto del carico – stimato appunto intorno ai 2.500 euro – è stato posto sotto sequestro. I Carabinieri sono ora al lavoro per risalire ai legittimi proprietari degli articoli rinvenuti.

Per le tre donne è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria: dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di furto e ricettazione. L’operazione conferma l’efficacia del dispositivo di vigilanza dell’Arma volto a tutelare le attività commerciali della zona.