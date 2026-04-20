Malore mentre è in bici, soccorso 71enne in codice rosso a Borgomanero
L’episodio è avvenuto tra via Torriore e piazza XX Settembre. L’allarme è scattato alle 9:23, quando sono stati attivati i soccorsi
Un uomo di 71 anni è stato soccorso questa mattina, lunedì, in codice rosso dopo essersi accasciato mentre era in sella alla sua bicicletta.
L’episodio è avvenuto tra via Torriore e piazza XX Settembre. L’allarme è scattato alle 9:23, quando sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasporto l’uomo in ospedale.
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