Troppa pioggia, annullata la Tre Valli Varesine 2024

Ore di pioggia battente hanno la meglio sulla Tre Valli Varesine: la corsa è stata annullata, dopo che i corridori hanno lamentato condizioni di sicurezza non accettabili.

Lo stop è stato dato alle 14.15.

In mattinata era già stato accorciato il percorso.

Era in corso una fuga di tre atleti, transitati dalla “boa” di fine giro di piazza Monte Grappa. Ma il gruppo non è arrivato in quel punto: il grosso si è fermato al traguardo di via Sacco, dove il campione del mondo Tadej Pogacar ha interloquito con il direttore di corsa. La corsa è stata fermata per decisione dei corridori.

«Una decisione molto sofferta» ha commentato Renzo Oldani, della Sc Binda, emozionato. «Ho parlato con Pogacar, con Bettiol. Si è parlato di un giro di neutralizzazione, ma non è questo lo spirito. È mancato quello spirito che la Tre Valli porta nel cuore» ha continuato mentre gli si rompeva la voce per l’emozione.

«Abbiamo pagato forse, primi al mondo, la situazione di questo genere. Ma per noi, come per tutti, la sicurezza dei corridori e del pubblico viene prima di tutto. Uno scotto, certo: un anno di sacrificio per la Binda, per tutti i volontari presenti oggi, tutti gli agenti delle forze dell’ordine».

«Ciò che mi d° forza è l’abbraccio dei corridori che mi hanno detto: ci saremo il prossimo anno».

Intorno alle 12 era arrivata la corsa femminile, vinta da Cédrine Kerbaol, dopo tre ore sotto la pioggia.