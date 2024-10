Tre Valli Women, la francese Kerbaol vince in solitaria

Nina Berton? No: Cedrine Kerbaol: è una Tre Valli Women’s Race con il colpo di scena finale quella disputata sotto la pioggia (con anche nebbia e vento) tra Busto Arsizio e Varese. Il meteo che offusca volti e numeri e – forse – un cambio di bici tra compagne confonde telecronisti e addetti a radio corsa: quando tutti pensano che a vincere sia la giovane lussemburghese Berton arriva invece la notizia che sotto il traguardo, per prima, c’è Cedrine Kerbaol, 23enne di Brest eccellente ad arrivare da sola in via Sacco.

L’azione decisiva è nata nel corso dell’ultimo giro (il quinto: alla corsa è stata tagliata una tornata del circuito varesino): dopo una serie di schermaglie e di batti e ribatti che hanno ridefinito ogni minuto la testa della corsa, la francese è andata all’attacco insieme a una attivissima Silvia Persico.

Le due hanno guadagnato metri e secondi grazie a un buon accordo che le ha portate ad avere un margine discreto prima della reazione del gruppo, ma la transalpina del team Ceratizit-Wnt ha più gambe dell’azzurra e nel tratto più duro dei Ronchi riesce a restare da sola. A quel punto è toccato alla tedesca Liane Lippert – campionessa in carica e numero 1 di dorsale – provare a rincorrere ma dopo aver raggiunto Persico non è andata oltre.

Ultimi 2 chilometri a inseguimento: Kerbaol davanti, Lippert-Persico a 10″ più o meno stabili con l’azzurra che nell’ultimo tratto ha ritrovato gambe ed ha collaborato con la tedesca ma non è bastato. Sotto la pioggia, aumentata per l’occasione, la divisa nera a bordi rossi della Ceratizit è sbucata con buon margine in fondo a via Sacco: Kerbaol (ancora Berton per la grafica) ha il tempo di voltarsi, rialzarsi ed esultare: la 4a Tre Valli in rosa è tutta sua. Con pieno merito.