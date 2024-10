Cade dal tetto di un capannone, soccorso a Mazzo di Rho un 75enne

Un uomo di 75 anni è caduto dal tetto di un capannone a Mazzo di Rho ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto in codice rosso. L’infortunio sul lavoro è accaduto in via Grandi alle 15.40 di oggi, lunedì 21 ottobre.

L’uomo che ha riportato un trauma cranico e ferite al bacino e a un arto superiore è stato trasportato all’Ospedale San Gerardo di Monza. A ricevere le prime cure anche una donna di 77 anni e una donna di 54 anni che non sono rimaste coinvolte nella caduta, ma erano però presenti ai fatti.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso con due ambulanze e la Polizia Locale di Rho per gli accertamenti del caso.