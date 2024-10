Camminando verso l’autonomia: una camminata di beneficenza a Ternate per sostenere la filantropia locale

Domenica 13 ottobre 2024, il Parco Berrini di Ternate ospiterà la camminata di beneficenza “Camminando verso l’autonomia”, un evento organizzato dal gruppo di cammino Biumo Superiore di Varese in collaborazione con il gruppo atletico dell’Aermacchi. Questa iniziativa rientra nella campagna di filantropia “30 giorni per donare” promossa dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La giornata inizierà con il ritrovo alle ore 8:00 e la partenza ufficiale della camminata fissata per le 9:00. I partecipanti affronteranno un percorso di 12,5 km lungo i sentieri e le strade di Ternate, immergendosi nel verde del Parco Berrini e dei suoi dintorni. L’evento è aperto a tutti, con una quota di iscrizione di 5 euro, e i primi 120 iscritti saranno omaggiati con una mini bussola, un simbolo dell’importanza di orientarsi e trovare la propria strada, sia fisicamente che metaforicamente.

Al termine della camminata, tutti i partecipanti potranno godere di una merenda di ringraziamento offerta dall’associazione Varese Oltreconfine ODV, come gesto di riconoscenza per il contributo offerto. Questa camminata rappresenta un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, all’insegna della solidarietà e del sostegno a progetti di sviluppo locale.

L’evento non solo promuove l’attività fisica e il benessere, ma contribuisce anche a sensibilizzare la comunità sull’importanza della filantropia e dell’autonomia, temi centrali della campagna di ottobre “30 giorni per donare”, durante la quale ogni contributo sarà raddoppiato grazie all’iniziativa della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Per ulteriori dettagli e per contribuire alla causa, è possibile visitare il sito dedicato.