Canottieri Luino brilla alla Insubria Rowing Cup

Domenica 27 ottobre si è svolta ad Agno-Muzzano la seconda edizione dell’Insubria rowing cup, regata riservata a società alle società lombarde, piemontesi e ticinesi appartenenti alla regione dei Laghi Insubrici (Verceia, Lario, Pusiano, Ceresio, Verbano, Varese, Comabbio, Monate e Orta), organizzata dalla Scuola di canottaggio Caslano e Malcantone insieme alla Canottieri Luino e alla Canottieri Lago d’Orta. Le gare della mattina si sono svolte sotto la pioggia battente, ma non è bastato a fermare la voglia di regatare di tutti i partecipanti.

Le regate si sono svolte in serie di finali cronometrate con classifica unica. Primo posto per il singolista Under 13 Carmine Melone, secondi il doppio Under 13 di Tommaso Seminatore e Martino Scalfone (vincitori della loro serie) e il doppio Under 13 di Giulia Gomiero e Vanessa Bianchi. Bronzo per l’esordiente Under 13 Alessandro Cicchillo e per il 4 di coppia Under 13 di Enea Casnedi, Leonardo Mechelli, Manuel Mentasti insieme a Davide Cometti della Canottieri Caldè.

Quinti l’under 13 Alessandra Camboni (prima tra gli esordienti), l’elite Alex Dellea e l’under 17 Valentino Arioldi. Sesti il doppio Under 17 di Francesco Putignano e Valentino Arioldi, l’under 13 esordiente Saul Funaro e il doppio Under 13 di Laila Funaro ed Emma Donnarumma. Settimi il doppio Under 15 di Emanuele Fognini e Daniel Paganotto (vincitori della loro serie) e l’under 13 esordiente Francesco Loguercio. Nono il 4 di coppia Under 15 di Francesco Putignano, Emanuele Fognini, Emiliano Prata e Daniel Paganotto. Quattordicesimo l’under 13 Paolo Grasso e ventesimo l’under 15 Emiliano Prata (secondo tra gli esordienti).