Caruso: “Cultura motore fondamentale per lo sviluppo economico del territorio varesino”

«I dati emersi dal rapporto “Io sono cultura – 2024” confermano quanto il settore culturale e creativo della provincia di Varese sia un motore fondamentale per lo sviluppo economico del territorio. Con una crescita del 3,3% negli ultimi tre anni e un giro d’affari che ha raggiunto 1 miliardo e 310 milioni di euro, il comparto della cultura dimostra tutta la sua vitalità, non solo come patrimonio immateriale, ma come asset strategico per l’economia varesina e, più in generale, lombarda. È significativo vedere come un’ampia parte delle imprese operanti in ambiti come l’architettura, il design, la stampa, l’editoria e la comunicazione contribuisca a trainare l’economia locale, facendo della provincia di Varese un centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale. I numeri crescenti dei lavoratori impiegati nel settore, quasi 20.000, testimoniano un sistema produttivo che valorizza creatività e innovazione, elementi distintivi del Made in Italy”. Così, in una nota, l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.