Cavaria con Premezzo celebra il 4 novembre e ricorda don Mina

Cavaria con Premezzo festeggia il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate domenica 3 novembre con l’ormai consueta cerimonia al cimitero di via Minniti.

«Quest’anno avrà una particolare importanza per tutta la comunità in quanto, come ormai dall’istituzione del “Giardino del Ricordo” che è il parco avanti il Cimitero Comunale, dove la nostra comunità posiziona delle targhette in ricordo di persone che si sono distinte per il nostro paese, verrà posizionata una targhetta in memoria di don Fiorenzo Mina, parroco dal 2019 al 2024 della Comunità Pastorale “Maria aiuto dei Cristiani” di cui il nostro Comune fa parte» dice il sindaco Franco Zeni. «Persona oltre che a prete, di una sensibilità non comune e sempre attento nel mondo sociale, figura che ha lasciato un ricordo indelebile tra tutti noi. Nella sobrietà di questa cerimonia, oltre che al sacrificio dei caduti, vogliamo ricordare chi ha amato tutti noi».