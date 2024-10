Cede il cancello in azienda, ferita una donna a Cairate

Incidente in ambito lavorativo a Cairate, nella tarda mattinata di martedì: una donna di 54 anni è rimasta ferita in seguito al cedimento di un pesante cancello carraio di un’azienda.

È successo poco dopo le 12 in una fabbrica di lavorazione metalli in via dei Pellegrini, la zona industriale che sta lungo la Provinciale alle porte di Cassano Magnago, più che a Cairate.

La donna coinvolta è stata soccorsa da alcuni operai, che hanno sollevato il pesante manufatto in metallo. Sul posto nel frattempo sono arrivate ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e automedica: la 54enne è stata poi trasferita in ospedale al Circolo di Varese, valutata in “codice giallo”, vale a dire con lesioni o traumi significativi, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra dal distaccamento Gallarate-Busto per la messa in sicurezza, e l’Ats Insubria competente per incidenti sui luoghi di lavoro.