Cedrate di Gallarate celebra il 4 novembre

Come ogni anno, nella ricorrenza del 4 novembre, il quartiere gallaratese di Cedrate renderà omaggio ai Caduti, nel giorno della festa dell’unità nazionale.

È una antica tradizione del rione, animata per tanti anni dai reduci delle due guerre mondiali e poi portata avanti dai cittadini e più recentemente dal locale comitato Insieme per Cedrate (è l’unico quartiere gallaratese ad avere una propria celebrazione).

La commemorazione per il 4 novembre inizierà alle ore 10, dal monumento ai Caduti di via Monte Santo a Cedrate con una semplice deposizione di una corona di alloro, messa a disposizione dall’amministrazione comunale, in concomitanza con l’alza bandiera e con l’esecuzione dell’inno di Mameli, dell’inno del Piave e del Silenzio di ordinanza.

Successivamente, la cerimonia proseguirà con una deposizione floreale nel cortile della scuola media P. Iginio Lega, dove una lapide ricorda chi ha dato la vita per l’Italia.