Claun Pimpa: “Nel male della guerra ci sono spicchi di pace indimenticabili”

A Varese, come in altri luoghi del mondo, si è svolta, domenica 13 ottobre, la quarta Giornata della meraviglia dedicata ai bambini. In piazza Monte Grappa erano presenti molte associazioni e con loro Marco Rodari, più conosciuto come Claun Pimpa, e il Coro delle mani bianche.

«Siamo qui per ricordare soprattutto agli adulti l’importanza della meraviglia – ha detto claun Pimpa – e per fare una riflessione su chi la meraviglia non la vive perché è in guerra e ribadire l’importanza che il bene dei bambini è prioritario».

Claun Pimpa è in procinto di partire per l’Irak dopo aver fatto recentemente un’esperienza sul fronte mediorientale. «La guerra è estrema – continua l’artista – e il conto che ti presenta è negativo, perché la guerra è il male, ma al contempo all’interno della guerra si vivono anche momenti di pace indimenticabili. In tutto questo sta il claun Pimpa».