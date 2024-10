Club Internazionale Benvenuto di Varese si presenta

Il Club Internazionale Benvenuto di Varese ogni anno accoglie donne da tutto il mondo che per motivi di lavoro o di famiglia si trasferiscono nella nostra provincia. Da 40 anni infatti promuove la conversazione, la cooperazione e l’amicizia tra le donne che vivono e lavorano nella zona e per aiutarle a integrarsi più facilmente nel loro nuovo ambiente. Il club organizza molte attività per i membri, tra cui corsi di lingua, gite, laboratori, conferenze d’arte, aperitivi, camminate e sport. Per far conoscere l’associazione ma anche i paesi del mondo di provenienza degli associati con prodotto gastronomici e abiti tipici il club organizza un incontro Mercoledì 9 ottobre dalle 10 alle 12 a Villa Cagnola a Gazzada.