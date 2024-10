Completate in Lombardia le nomine sul sostegno per il ciclo primario e dell’infanzia

Nei dodici Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia, per ciò che concerne i posti di sostegno attualmente autorizzati, sono state completate le operazioni di assunzione del personale a tempo indeterminato provvisto di specializzazione e le procedure di assunzione a tempo determinato tramite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del personale docente destinato alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria.

Con riferimento alle procedure di assunzione a tempo determinato su scorrimento da GPS del personale docente destinato alla Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado, le assunzioni sono ancora nella fase di competenza degli Uffici Scolastici Territoriali per le province di Como e Milano, anche se prossime alla conclusione.

I dirigenti scolastici – dopo aver verificato l’esaurimento delle graduatorie provinciali per i rispettivi ordini – stanno già procedendo direttamente, con piena responsabilità, all’individuazione dei docenti da assumere a tempo determinato con le previste procedure di interpello. Allo stesso modo, le scuole sono impegnate direttamente anche all’individuazione e assegnazione dei docenti sui posti di sostegno che si liberano a causa di sopravvenute assenze del personale titolare – dovute a cause diverse – in applicazione del CCNL comparto “Istruzione e Ricerca”. Preme precisare, inoltre, che le azioni propedeutiche al corretto avvio dell’anno scolastico, e, in particolare, le assegnazioni delle risorse, sono state svolte dagli uffici competenti sulla scorta delle richieste pervenute dalle Istituzioni Scolastiche dei vari territori, secondo una tempistica coerente e compatibile con la definizione degli organici di diritto e successivo adeguamento previste dal MIM.

La ripartizione del contingente ha dovuto tener conto del numero complessivo di cattedre effettivamente autorizzate a livello regionale, a fronte di un numero crescente di certificazioni che – anche in applicazione del recente nuovo iter di accertamento delle disabilità – si sono registrate anche ad anno scolastico avviato. Al fine specifico di soddisfare al meglio il fabbisogno delle Istituzioni scolastiche della Lombardia, l’Ufficio ha provveduto a riesaminare ulteriormente le necessità, operando nei mesi di luglio e di settembre due successivi adeguamenti dell’organico già assegnato e sta valutando un terzo adeguamento tutt’ora in fase di definizione».