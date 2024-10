Coppia di anziani di Cassano Magnago mangia funghi velenosi. Lui muore, lei è fuori pericolo

È morto sabato mattina in ospedale Vito Cicoria, il 91enne vittima di un’intossicazione da funghi; grave la moglie. La coppia di anziani residenti a Cassano Magnago è finita in ospedale di Busto Arsizio sabato mattina dopo aver ingerito la sera prima funghi velenosi che avevano scambiati per buoni. A raccogliere i finti prataioli, da quanto si è potuto ricostruire, sarebbe stato l’uomo che poi li ha fatti cucinare alla moglie.

I due, di 91 e 88 anni, hanno iniziato a sentirsi male venerdì sera e sono stati portati in ospedale dove l’anziano è deceduto mentre la moglie si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva. Martedì si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Pietro i funerali del 91enne.

La moglie è sopravvissuta probabilmente avendo mangiato un quantitativo minore di funghi, ma è uscita dalla fase più acuta dell’avvelenamento solo questa mattina, lunedì, ed è tutt’ora sotto osservazione in terapia intensiva.