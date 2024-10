Corsi di lingua italiana per stranieri a Gallarate, si inizia il 26 ottobre

A partire dal mese di novembre 2024, presso la Camera del Lavoro di Gallarate, saranno attivati i corsi di lingua italiana per stranieri. Questi corsi, organizzati dalla CGIL di Varese in collaborazione con l’associazione 100 Venti, offriranno diversi livelli di preparazione, per rispondere alle esigenze linguistiche di chi desidera imparare o migliorare l’italiano.

I livelli dei corsi includeranno: Alfabetizzazione, per coloro che necessitano di partire dalle basi della lingua; Preparazione alla Certificazione A2, utile per chi è interessato alla richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo (PSE); Preparazione alla Certificazione B1, necessaria per richiedere la cittadinanza italiana.

Per valutare il livello linguistico dei partecipanti, è previsto un incontro iniziale con un test d’ingresso. L’appuntamento è fissato per sabato 26 ottobre alle 15.00 presso il Circolo CUAC, in Via Torino 64, Gallarate. L’incontro sarà l’occasione per determinare il livello di partenza e formare i gruppi in base alle competenze linguistiche dei partecipanti.

Questo progetto è un’opportunità fondamentale per l’inclusione e l’integrazione degli stranieri, che avranno così modo di acquisire strumenti linguistici necessari per la vita quotidiana e per il lavoro in Italia.