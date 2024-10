Da Regione Lombardia un milione di euro per sostenere 63 attività storiche

Sono 63 le attività storiche della provincia di Varese che beneficeranno dei contributi stanziati da Regione Lombardia. Si tratta di quasi un milione di euro.

Si vuole così aiutare concretamente 620 attività storiche attraverso uno stanziamento di 11,3 milioni di euro. Si tratta di negozi, botteghe e locali, attivi ininterrottamente da almeno 40 anni, che hanno partecipato al bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2024’ voluto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.

LE RISORSE – Nel dettaglio, gli 11.381.819 euro di contributi complessivi supporteranno 522 imprese commerciali per 9.633.704 euro e 98 imprese dell’artigianato per 1.748.115 euro.

GLI INTERVENTI FINANZIATI – La misura sostiene e cofinanzia i seguenti interventi:

– Restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica;

– Sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi;

– Maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali;

– Passaggio generazionale e trasmissione di impresa.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50% delle spese considerate ammissibili. Il contributo è concesso nel limite massimo di 30.000 euro e l’investimento minimo è fissato in 5.000 euro.

Il bando, attivato con la collaborazione di Unioncamere Lombardia, è rivolto alle ‘Attività storiche e di tradizione’ iscritte nell’elenco regionale: la graduatoria è stata pubblicata in questi giorni. La Regione, su impulso dell’assessore Guidesi, ha recuperato le risorse necessarie per finanziare tutti i progetti ammissibili.

I DATI SUDDIVISI PER PROVINCIA – Di seguito i numeri delle imprese beneficiarie e i relativi importi suddivisi per provincia.

BERGAMO: 78 attività per 1.690.979 euro.

BRESCIA: 103 attività per 2.018.561 euro.

COMO: 58 attività per 1.128.400 euro.

CREMONA: 49 attività per 743.894 euro.

LECCO: 36 attività per 746.687 euro.

LODI: 13 attività per 186.815 euro.

MONZA B.: 28 attività per 380.447 euro.

MILANO: 71 attività per 1.344.789 euro.

MANTOVA: 53 attività per 954.969 euro.

PAVIA: 12 attività per 225.870 euro.

SONDRIO: 56 attività per 984.766 euro.

VARESE: 63 attività per 975.636 euro.

LA PREMIAZIONE ITINERANTE – I contributi si affiancano ad altre iniziative messe in campo dalla Regione per valorizzare i negozi, i locali e le botteghe storiche, a cominciare dalla premiazione itinerante sui territori per la consegna del marchio identificativo, in collaborazione con le Camere di Commercio.