Alle Ville Ponti i premi alle attività storiche della provincia di Varese

Sono state premiate questa mattina alle Ville Ponti le attività storiche della provincia di Varese riconosciute da Regione Lombardia nell’anno 2024. A consegnare i premi l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, e il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello.

L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi con la collaborazione della Camera di Commercio di Varese è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 54 le “nuove” imprese storiche della provincia di Varese che questa mattina hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia; 11 botteghe artigiane, 14 locali storici, 29 negozi. Sale così a 332 il numero delle piccole imprese della provincia di Varese che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia

«Il riconoscimento è il nostro modo di dire grazie a chi rende grande la Lombardia con il lavoro, l’ingegno, la passione e la professionalità – ha detto l’assessore Guido Guidesi – Se la Lombardia primeggia dal punto di vista economico e sociale a livello europeo, lo dobbiamo a imprese come queste che nei decenni hanno saputo resistere e innovare nella tradizione, adattandosi ai cambiamenti del mercato e dimostrandosi più forti delle contingenze economiche negative. Lo hanno fatto garantendo, anche attraverso il ricambio generazionale, occupazione e servizi di qualità. Regione riconosce il loro straordinario ruolo di presidio economico e sociale all’interno delle comunità lombarde».

«La premiazione è un momento storico a cui come Camera di Commercio crediamo fortemente e per il quale ringraziamo Regione Lombardia – ha aggiunto il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello – Le attività storiche sono speciali perché rappresentano un esempio di straordinaria capacità in un contesto in cui, per i commercianti, è sempre più difficile sopravvivere».

Queste le 54 Attività storiche in provincia di Varese premiate questa mattina:

Angera: Bar Astor, 1974, Locale storico, Bar e tabaccheria

Arsago Seprio: Tognella Alessandro, 1970, Bottega artigiana storica, Attrezzature

Besozzo: Pasticceria Aries, 1966, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni

Besozzo: Soma, 1951, Negozio storico, Preziosi

Busto Arsizio:

– Ciapparelli Elettrodomestici, 1935, Negozio storico, Casa e arredamento

– Emporio Del Falegname, 1959, Negozio storico, Attrezzature

– Francesco Pellegatta Timbri Targhe Incisioni, 1966, Bottega artigiana storica, Miscellanea

– My Bar, 1976, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Osteria Degli Artisti, 1980, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Parachini Gioielleria, 1962, Negozio storico, Preziosi

– Pasticceria Santa Maria, 1973, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Autolavaggio Sicilia, 1972, Bottega artigiana storica, Miscellanea

– Bellani, 1974, Bottega artigiana storica, Cura della persona

Cantello: Monte Generoso Bar Trattoria, 1983, Locale storico, Ristorazione

Cardano al Campo: Muscillo, 1975, Bottega artigiana storica, Cura della persona

Carnago: Ottica Lady Di Piotto, 1984, Negozio storico, Ottica e fotografia

Casorate Sempione: Sempione Ristorante, 1973, Locale storico, Ristorazione

Casorate Sempione: Chiaravalle, 1950, Bottega artigiana storica, Auto e Moto

Cassano Magnago: Ottica e Optometria Quadrelli, 1977, Negozio storico, Ottica e fotografia

Castellanza: Mobili Bellin, 1966, Negozio storico, Casa e arredamento

Cittiglio: Ristorante Visconti, 1961, Locale storico, Ristorazione

Comerio: Arredamenti Papa, 1971, Negozio storico, Casa e arredamento

Gallarate: Bar San Marco, 1984, Locale storico, Bar e tabaccheria

Gallarate: Magazzini Cavour 6, 1983, Negozio storico, Abbigliamento e accessori

Gavirate: Masini, 1960, Negozio storico, Merceria

Germignaga: Il Forno di Germignaga, 1982, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari

Ispra: Gallina Griffe & Co, 1963, Negozio storico, Abbigliamento e accessori

Ispra: Enoteca Forni, 1962, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari

Laveno-Mombello:

– Fogola Casalinghi, 1973, Negozio storico, Casa e arredamento

– Il Libro, 1981, Negozio storico, Cartoleria e libreria

– Ristorante Calianna, 1984, Locale storico, Ristorazione

Lonate Pozzolo: La Bottega del Fiore, 1971, Negozio storico, Sport e tempo libero

Luino:

– Al Baratelli, 1980, Locale storico, Ristorazione

– Ferrario Calzature, 1959, Negozio storico, Abbigliamento e accessori

– Pasticceria Leonardo, 1971, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Salumeria Ramon, 1968, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari

Maccagno con Pino e Veddasca: La Concordia, 1978, Locale storico, Ristorazione

Malnate: Albrigi e Pinna, 1955, Negozio storico, Preziosi

Marnate: Farmacia Lodoletti, 1953, Negozio storico, Salute e benessere

Olgiate Olona: Bassi Arredamenti, 1979, Negozio storico, Casa e arredamento

Porto Valtravaglia: Montesole, 1969, Locale storico, Ristorazione

Samarate: Due Zeta, 1955, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento

Saronno:

– Piuri, 1973, Negozio storico, Preziosi

– Farmacia Comunale N. 1, 1969, Negozio storico, Salute e benessere

– Lavori Femminili, 1943, Negozio storico, Abbigliamento e accessori

Varese:

– Anganuzzi, 1949, Negozio storico, Preziosi

– Belgo Briko, 1978, Negozio storico, Attrezzature

– Cellini, 1975, Negozio storico, Sport e tempo libero

– Colorificio Bianchi, 1967, Negozio storico, Attrezzature

– Il Barba Delle Gomme, 1971, Bottega artigiana storica, Auto e Moto

– Drogheria Vercellini, 1956, Negozio, Alimentari e specialità alimentari

– Panificio Colombo e Marzoli, 1965, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari

– Pasticceria Maculan, 1975, Negozio storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni

Vedano Olona: Al Peschereccio, 1981, Locale storico, Ristorazione