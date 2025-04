Una serata di musica ed emozioni a Biumo Inferiore

Nella suggestiva cornice della Chiesa SS. Pietro e Paolo di Biumo Inferiore, domenica 6 aprile si è tenuto un magnifico concerto in onore del genio musicale di Johann Sebastian Bach. Un evento che ha riunito talenti locali e appassionati di musica per celebrare il compositore che ha segnato la storia della musica occidentale.

La serata, organizzata dalla Società Cooperativa “Musica per Varese”, ha visto la partecipazione dell’Orchestra del Civico Liceo Musicale e del Coro da camera “Nova Vox”. Sotto la guida dei Maestri Carlo De Martini e Gabriele Conti, con il prezioso supporto del M° Gianmarco Canato per la sezione fiati, gli artisti hanno dato vita a un’esperienza indimenticabile.

Il programma musicale ha incluso capolavori come l’Ouverture in si minore BWV 1067, eseguita dal talento del flauto Lara Pastore, accompagnata dalla classe di Flauto del M° Barbara Tartari. Il Concerto per due violini in re minore BWV 1043, interpretato con grande maestria da Stefano Trotta e Carlo De Martini, ha emozionato il pubblico. Infine, l’esecuzione di estratti dalla celebre “Messa in si minore” BWV 232, con particolare intensità nel Kyrie, ha suggellato la serata con un tocco di sacralità e bellezza.