Danze ottocentesche per una buona causa: CRI Varese organizza il Gran Ballo Risorgimentale a Palazzo Estense

(Foto di repertorio)

Domenica 3 novembre 2024, alle 15.30, Palazzo Estense a Varese diventerà teatro di un affascinante viaggio nel tempo, con il “Gran Ballo Risorgimentale”, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Società di Danza di Varese e con il patrocinio del Comune, promette di far rivivere lo splendore delle danze ottocentesche con quadriglie, contraddanze, valzer, polke e mazurke.

La Società di Danza, nata nel 1991 da un’idea di Fabio Mòllica, porta avanti una passione che mescola ricerca storica e cultura sociale, interpretando con rigore filologico i manuali di ballo dell’epoca, e dando vita nuova a delle danze antiche, ricreate per coinvolgere il pubblico odierno.

L’ingresso all’evento sarà a offerta libera, con l’obiettivo di sostenere i progetti di Cooperazione Internazionale del Comitato di Varese. Tra le iniziative già realizzate spicca il progetto “First Aid Branch to Branch Support” in Zambia, dove volontari varesini e nazionali hanno contribuito a formare il personale locale della Zambia Red Cross in attività di primo soccorso.

Per informazioni e iscrizioni all’evento: cooperazione.internazionale@crivarese.it.