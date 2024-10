DiscoverEU: Aperte le candidature per esplorare l’Europa in treno

Fino al 16 ottobre 2024, i giovani nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 potranno candidarsi per partecipare a DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione Europea che offre ai diciottenni la possibilità di vincere un pass per esplorare l’Europa in treno, da soli o in compagnia.

I selezionati avranno la straordinaria opportunità di viaggiare per un massimo di 30 giorni tra il 1° marzo 2025 e il 31 maggio 2026. Un’esperienza unica per scoprire la diversità dell’Europa, immergersi nel suo patrimonio storico-culturale e incontrare giovani provenienti da tutto il continente.

Dal suo lancio nel 2018, DiscoverEU ha permesso a più di 319 mila ragazzi di esplorare il nostro continente in modo sostenibile, rafforzando il senso di appartenenza all’Unione Europea e creando legami interculturali.

Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura:

https://youth.europa.eu/discovereu_it