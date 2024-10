Dolcetto o scherzetto con il Karate Team Pantere di Rescaldina

La sera del 29 ottobre le strade di Rescaldina e d’intorni sono state travolte da piccoli e grandi mostri e fantasmi lasciando una scia profumata di dolcetti e focaccine. Dolcetto e scherzetto è stato organizzato dalla società di Karate Team Pantere con la collaborazione di tanti commercianti che hanno aderito all’iniziativa.

Una parte del ricavato dell’evento sarà donato ad Aiutiamoci Odv che ringrazia la presidente del Team Pantere, Mary Amato per la bella iniziativa e per avere dedicato una parte per aiutare l’associazione.