“Donne senza paura – vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” alla Biblioteca Roggia di Busto Arsizio

Martedì 8 ottobre, alla Biblioteca Roggia di Busto Arsizio nel quadro della rassegna “Autunno tra le righe”, verrà presentato il libro di Danilo Sacco “Donne senza paura – vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” (odoya.it).

Donne senza paura narra vite di donne coraggiose di tutti e cinque i continenti che si sono battute per i diritti civili, diventando un simbolo di emancipazione. Le vite sono narrate in modo fedele, ma con il taglio letterario del romanzo.

Tra le figure narrate vi sono donne simbolo della lotta contro la violenza di genere (Sunitha Krishnan, in India, Theresa Kachindamoto, in Malawi) e le Sorelle Mirabal, il cui sacrificio ha dato luogo alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.

Ecco la presentazione dell’autore

Pubblicato il 23 febbraio 2024, Donne senza paura è stato uno dei libri adottati dalla catena Feltrinelli per la campagna di comunicazione Feltrinelli contro la violenza di genere Feltrinelli contro la violenza di genere (lafeltrinelli.it), alla quale ho partecipato insieme ad alcune tra le voci più rappresentative della narrativa e della saggistica contemporanea: Flavia Carlini, Cathy La Torre, il premio Bancarella 2023 Francesca Giannone, Beatrice Salvioni, Carolina Capria e il premio Bancarella 2024 Aurora Tamigio.

In questo quadro, l’opera è stata presentata in alcune librerie Feltrinelli, tra le quali Padova Feltrinelli contro la violenza di genere, gli incontri a Padova il 27 e il 29 febbraio 2024 (padovaoggi.it), Palermo Presentazione del libro “Donne senza paura” di Danilo Sacco alla Feltrinelli il 13 giugno 2024 (palermotoday.it) e Verona. Quest’ultimo appuntamento, co-organizzato con il locale club Soroptimist, ha avuto il patrocinio del Comune di Verona in quanto inserito nella manifestazione “La città delle donne” organizzata dagli Assessorati alla Parità di Genere e Pari Opportunità CULTURA E LIBRI: “DONNE SENZA PAURA” DI DANILO SACCO (soroptimist.it).

Donne senza paura è stato presentato in contesti pubblici, presso associazioni culturali, centri antiviolenza, librerie e rassegne letterarie.

A maggio ho inaugurato la rassegna di Nebbiuno (NO), alla quale hanno partecipato tra gli altri Carlo Cottarelli, Domenico Quirico, Elisabetta Cametti e il Premio Strega e Campiello 2018 Helena Janeczek.

Il 4 luglio sono stato ospite della rassegna Voce all’autore di Carrara, che ha visto tra i protagonisti Roberta Recchia, Maria Grazia Calandrone, Francesca Diotallevi e Roberto Emanuelli.

Donne senza paura è stato inserito dalla catena Feltrinelli nel folder semestrale dei libri consigliati I nostri consigli di lettura per la tua estate (lafeltrinelli.it)

Da pochi giorni è in distribuzione la 6^ ristampa.