Due ciclisti investiti a Gallarate e Albizzate nella mattina di venerdì

Mezzi di soccorso in azione e code sul Sempione alle porte del centro di Gallarate, intorno alle 9 del mattino, per un incidente che ha visto l’investimento di un uomo in bicicletta.

È successo all’incrocio con via Marsala, sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, che ha soccorso il 54enne coinvolto (ha riportato ferite ma non sarebbe in pericolo di vita).

Sul posto, per rilevare l’incidente, è arrivata la Polizia Locale, coadiuvata dai carabinieri per gestire il traffico mattutino in un punto piuttosto centrale.

Meno di un’ora prima si è registrato un altro incidente con ciclista investito, ad Albizzate sulla provinciale sotto al paese, vicino alla stazione: l’Sos Carnago ha soccorso un 52enne, portato in ospedale ferito.

L’inizio della giornata di venerdì è stato decisamente negativo anche nell’Alto Milanese, con un pedone investito a Legnano in via Volta (non ha riportato ferite gravi) e un 32enne portato in ospedale ferito dopo una caduta da bici prima dell’alba a Magnago.