Durante una lite il padre accoltella il figlio, 73enne arrestato dai Carabinieri di Novate Milanese

Un uomo di 73 anni è stato arrestato dai i carabinieri della Stazione di Novate Milanese e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho per aver accoltellato al petto il figlio di 45 anni. L’uomo, incensurato, è stato fermato alle 19.30 di mercoledì 2 ottobre e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito i due hanno iniziato a litigare nella loro casa a Novate Milanese perchè il figlio (convivente, anch’egli incensurato) accusava il padre di aver abusato di sostanze alcoliche. La lite è poi degenerata, culminando nel ferimento del 45enne, accoltellato al petto dal padre. I carabinieri arrivati sul posto hanno rintracciato il 73enne nei pressi dell’abitazione, con una ferita alla testa cagionatagli dal figlio durante la colluttazione.

A seguito dell’intervento di personale sanitario, il 45enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dal quale è stato successivamente dimesso con una prognosi di 20 giorni per ferita penetrante al torace con pneumotorace, potenzialmente letale; il 73enne è stato invece medicato presso l’ospedale Sacco di Milano, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per trauma cranico e successivamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il coltello utilizzato per il ferimento è stato sottoposto a sequestro.