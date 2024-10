Ecco quando e dove saranno le cerimonie principali delle olimpiadi Milano-Cortina 2026

Sono state assegnate le Cerimonie Olimpiche e Paralimpiche dei Giochi di Milano Cortina 2026 che rappresenteranno i momenti di più grande emozione, con quattro eventi distribuiti tra Milano, Verona e Cortina d’Ampezzo, che metteranno in luce la bellezza e la storia dell’Italia.

Le date e i luoghi delle cerimonie

6 febbraio 2026 : La Cerimonia di Apertura Olimpica si terrà allo stadio San Siro di Milano , dove l’Italia darà il benvenuto al mondo intero per l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali. Questo luogo simbolico dello sport italiano si trasformerà in un palcoscenico internazionale per celebrare l’inizio delle competizioni.

La produzione delle cerimonie

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha scelto tre agenzie di grande esperienza per realizzare queste cerimonie:

Balich Wonder Studio si occuperà della Cerimonia di Apertura Olimpica a Milano.

La direttrice delle cerimonie, Maria Laura Iascone, ha spiegato che ci sarà un fil rouge tra i vari eventi per rappresentare l’unicità dei “Giochi diffusi” di Milano Cortina 2026, includendo per la prima volta una Cerimonia di Apertura diffusa.

Il Viaggio della Fiamma

Nei mesi precedenti i Giochi, la Fiamma Olimpica attraverserà l’Italia per diffondere i valori dello sport, dell’inclusività e della pace. Il Viaggio della Fiamma, affidato alla società ALPHAOMEGA in partnership con RNK, coinvolgerà migliaia di tedofori e celebrerà la bellezza del Paese in un’esperienza collettiva indimenticabile.