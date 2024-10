Elezioni presidenziali USA: a Luino il confronto tra Mauro della Porta Raffo e Ferruccio de Bortoli

Si parlerà delle imminenti elezioni presidenziali USA nell’incontro pubblico organizzato dal Lions Club Luino in collaborazione con Mauro della Porta Raffo, saggista e scrittore varesino. Il 5 novembre negli Stati Uniti si terranno le elezioni presidenziali per designare il successore di Joe Biden alla guida della prima potenza economica e militare del mondo. La sfida è tra Kamala Harris e Donald Trump.

Sabato 26 ottobre, alle 17:30, a Palazzo Verbania di Luino Mauro della Porta Raffo ne discuterà con un ospite d’eccezione: Ferruccio de Bortoli, giornalista, scrittore, già direttore de ‘Il sole 24 ore’ e per due volte alla direzione del ‘Corriere della Sera’. Mauro della Porta Raffo, presidente onorario della Fondazione Italia USA, è tra i maggiori conoscitori delle elezioni statunitensi, oltre che di storia americana in genere.

L’iniziativa è stata ideata dal Lions Club Luino e rappresenta un service d’opinione, come lo si definisce in gergo lionistico. Consiste nell’organizzare un’attività culturale, un dibattito, anche su temi di attualità per accrescere le competenze delle persone, coinvolgerle, creare momenti di incontro e di discussione.

La conferenza ha il patrocinio del Comune di Luino. La partecipazione è libera e gratuita.