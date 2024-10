Fa festa la Pro Patria: Lecco superato in rimonta e derby vinto

Torna a gioire lo Speroni di Busto Arsizio, dove la Pro Patria si aggiudica il derby con il Lecco e centra la seconda vittoria consecutiva, che equivale al quinto risultato utile nelle ultime cinque gare.

Ospiti in vantaggio a freddo dal dischetto allo scoccare del quindicesimo minuto: Lepore non sbaglia il calcio di rigore causato da un’uscita avventa di Rovida su Sipos che ha tagliato facilmente la difesa bustocca. Dopo un primo tempo in sordina e dettato da un ritmo lento nelle manovre, nella ripresa i tigrotti entrano con un atteggiamento più temerario e riescono in pochi minuti, nove, a ristabilire subito la parità grazie alla prima rete in bianco-blu di Giacomo Beretta, con un goal da vero pirata d’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’inerzia della partita velocemente cambia padrone, il Lecco si allunga alzando con insistenza la sfera, e la partita svolta completamente 12′ minuto dopo, quando il già ammonito Galeandro frana due volte sul centrocampo bianco-blu. Se la prima volta il direttore di gara Angelillo mostra clemenza, dopo il pestone in ritardo su Ferri l’arbitro estrae il cartellino rosso che comporta l’inferiorità numerica dei Lariani.

A quel punto l’ingresso in campo di Pitou spacca definitivamente la partita: da una sua grande serpentina tra le linee arriva il cross con la palla sul secondo palo che Somma deve solo spingere a rete. A quel punto la rimonta è completa, la Pro Patria può festeggiare in casa dopo quasi 7 mesi, mentre per il Lecco con la terza sconfitta consecutiva si apre la crisi.

PRO PATRIA-LECCO 2-1 (0-1)

Reti: 14′ rig. Lepore (LEC), 9′ st Beretta (PPA), 27′ st Somma (PPA)

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Bashi, Cavalli, Sassaro; Somma, Mehic (35′ st Citterio), Nicco, Ferri, Piran; Terrani (21′ st Pitou), Beretta. A disposizione: Pratelli, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Alcibiade, Frattini, Ferrario, Miculi. Allenatore: Colombo.

Lecco (4-3-3): Dalmasso; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta; Galli (36′ st Di Gesù), Ilari, Beghetto (19′ st Rocco); Gunduz (19′ st Tordini), Galeandro, Sipos (24′ st Louakima). A disposizione: Fall, Dore, Stanga, Ceola, Frigerio, Padila. Allenatore: Baldini.

Ammoniti: Nicco (PPA), Galli (LEC), Mehic (PPA), Galeandro (LEC), Battistini (LEC), Tordini (LEC)

Espulso: 21′ st Galeandro (LEC)

Arbitro: Angelillo di Nola

Collaboratori: Sbardella di Belluno e Mallimaci di Reggio Calabria

IV Ufficiale: De Angeli di Milano