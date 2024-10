Serie C: Pro Patria – Lecco in diretta

Dopo il primo successo a Legnago contro la Clodiense, per la Pro Patria è tempo di derby contro il Lecco. I tigrotti di Busto Arsizio in campo con una «fame di vittorie» per regalare la prima gioia anche al pubblico di Busto Arsizio, dove i tigrotti non festeggiano tra le mura amiche dall’11 agosto (in coppa contro la Pergolettese) e, addirittura, dal 5 marzo se guarda al solo campionato. Il Lecco cerca invece di riaggiustare un mese iniziano decisamente con il piede sbagliato: due sconfitte consecutive (le prime due stagionali) e 7 reti incassate nelle ultime tre giornate.

Squadre in campo alle 17:30 di sabato 12 ottobre: seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)