Famiglia di turisti tedeschi dispersa in Valgrande e rientrata in serata

Sono state attivate nel pomeriggio di giovedì le ricerche per una famiglia di 4 persone di nazionalità tedesca che si sospetta si sia persa nelle zone montane della Val Grande.

L’allarme è partito per un mancato rientro: il gruppo aveva un appuntamento in un luogo preciso con un amico di famiglia che non vedendo arrivare gli escursionisti ha dato l’allarme

Sul posto sono in azione i volontari del Cnsas oltre ai militari del soccorso alpino della guardia di Finanza.

La famiglia è rientrtata poi in serata a Cicogna in maniera autonoma.