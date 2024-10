Forza Italia sulle nomine provinciali: “Congratulazioni al vicepresidente Iametti”

«Forza Italia conquista un’altra casella importante in Lombardia, la vicepresidenza della provincia di Varese con Giacomo Iametti. Dopo la nomina del nuovo vicepresidente della provincia di Bergamo, Umberto Valois, Forza Italia torna quindi protagonista anche nella provincia di Varese, dove il partito sta crescendo grazie ad un importante lavoro che si sta portando avanti sul territorio. Nelle recenti elezioni provinciali di Varese il nostro movimento ha eletto due consiglieri, un risultato ottimo che ci soddisfa e ci motiva a non fermarci ma anzi, a fare sempre di più. A Iametti le nostre congratulazioni e auguri di buon lavoro, certi che saprà svolgere il nuovo incarico al meglio e nel pieno interesse dei cittadini e del territorio. Buon lavoro anche al consigliere provinciale e neodelegato Enrico Vettori».

Lo dichiarano in una nota Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale della Lombardia, Giuseppe Taldone, vicesegretario regionale e Simone Longhini, segretario della provincia di Varese.