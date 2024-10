“Frutti dell’autunno” a Sesto Calende: mercatini, mostra pomologica e la risottata con funghi e zucche

Sesto Calende si prepara ad accogliere la prima edizione di Frutti d’Autunno, la mostra che si terrà domenica 20 ottobre dalle 10 alle 18 nel rione Abbazia.

L’evento è pensato per celebrare la stagione del foliage e tutte le sue ricchezze. La giornata organizzata in sinergia tra Legambiente, Pro Loco – insieme al contributo dei commercianti sestesi e dell’amministrazione comunale – sarà un vero e proprio tuffo nella tradizione, grazie all’ampia varietà di esposizioni e attività in programma, come i mercatini artigianali, i laboratori o i percorsi guidati: dalle esposizioni di arti e mestieri, che daranno risalto ai talenti locali, alla mostra pomologica a cura dell’Associazione Orticola Varesina, che permetterà invece di riscoprire i sapori del territorio.

Tra le proposte, ci sarà appunto spazio per i laboratori di cesteria e composizione floreale, nei quali i partecipanti potranno mettere alla prova la loro creatività. Per i più piccoli, l’associazione Legambiente organizza i “Riciclattoli“, un’attività dedicata al riciclo e alla creazione di giocattoli eco-sostenibili.

Il mercatino contadino e degli hobbisti sarà un’ottima occasione per scoprire prodotti locali, frutto del lavoro e della passione degli artigiani della provincia, mentre chi vorrà conoscere meglio il territorio potrà partecipare a percorsi guidati che ne sveleranno i segreti e le bellezze. «Per i buongustai», promettono gli organizzatori, uno dei momenti clou della giornata sarà «la risottata con funghi e zucche», un piatto che racchiude i sapori tipici dell’autunno.