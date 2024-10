Giornate FAI d’Autunno per scoprire le bellezze del Comasco

Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna l’appuntamento con le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni. Per l’occasione il Gruppo FAI Giovani di Como e la Delegazione FAI di Como invitano i Comaschi (e non solo) a venire a scoprire alcune curiosità e luoghi nascosti in città e in provincia, nei 7 siti selezionati sul territorio.

Si potranno conoscere alcune eccellenze locali poco note, ad esempio nel campo delle tecnologie spaziali – Involve Space a Lipomo, nel settore tessile – Achille Pinto a Casnate con Bernate, e nell’ambito della viticoltura – Gigi & Cristina Winery a Maslianico.

Inoltre sarà possibile ammirare affreschi, dipinti e decorazioni di notevole valore artistico e storico presso alcuni luoghi “nascosti” della città e della provincia: il Palazzo Olginati Rovelli a Como e le chiese di S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista a Binago.

Infine, saranno visitabili presso la nota Villa Amalia a Erba sia le sale storiche, sia la zona del parco recentemente dedicata al Giardino dei Giusti, in ricordo di alcune personalità originarie o legate al territorio che hanno saputo difendere i valori umani anche a scapito della propria vita. Per l’occasione sarà aperta anche la vicina Chiesa di S. Maria degli Angeli.

«Con l’edizione di quest’anno delle Giornate FAI d’Autunno – sottolinea Sara Chiaroni, Capo Gruppo FAI Giovani Como – vogliamo accendere nel pubblico il desiderio di conoscere il territorio in modo sempre più approfondito e suggerire a tutti, grandi e piccoli, di essere sempre curiosi, perché solo un occhio attento e aperto alla bellezza può scoprire i tesori nascosti che ci circondano».

Stefano Moscatelli, Capo Delegazione FAI di Como commenta: «Le Giornate di Autunno riempiono di orgoglio la nostra Delegazione, in quanto portate avanti con successo da diversi anni dal nostro Gruppo Giovani. È meraviglioso riscontrare l’inesauribile varietà che il nostro territorio ha da mostrare, un’offerta che spazia da ambiti più tradizionali, come chiese e ville, fino a luoghi ancora inesplorati legati a settori operativi e produttivi: la nostra storia, ma anche il nostro presente, e

soprattutto il nostro futuro».

PROGRAMMA GIORNATE FAI DI AUTUNNO IN PROVINCIA DI COMO:

INVOLVE SPACE HEAD QUARTER

Via Oltrecolle 285, 22030, Lipomo (CO)

Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como

Visite a cura di: personale Involve Space

Sabato 12 ottobre: Visite ore 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00

Durata visita 50 minuti ca. Gruppi da max. 20 persone.

Riservato iscritti FAI

LO SAPEVI CHE…A LIPOMO, LUNGO LA TRAFFICATA VIA OLTRECOLLE, HA SEDE UN’ECCELLENZA NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE SPAZIALI?

Durante le Giornate FAI, gli uffici di Involve Group S.R.L. a Lipomo saranno eccezionalmente aperti al pubblico, offrendo un’occasione unica per esplorare ambienti solitamente riservati alle attività aziendali. I visitatori potranno accedere al laboratorio, alla control room per il monitoraggio delle missioni spaziali, alla sala di assemblaggio delle batterie e alla sala delle stampanti 3D. La vera attrazione sarà l’area interattiva, dove un LED wall e un sistema VR permetteranno di vivere l’esperienza dei lanci stratosferici. Questa apertura esclusiva permetterà di scoprire un’eccellenza tecnologica italiana nel settore aerospaziale.

CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA

Via Santa Maria, 22070 Binago (CO)

Apertura a cura di: Delegazione FAI di Como

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni

Sabato 12 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30

Partenza visite ogni 30 minuti ca., durata visita 20 minuti ca.

LO SAPEVI CHE…A BINAGO, ALL’INTERNO DEL CIMITERO, E’ PRESENTE UNA PICCOLA CHIESA CHE

NASCONDE AFFRESCHI DI NOTEVOLE PREGIO?

In occasione delle Giornate FAI di Autunno sarà possibile partecipare ad una visita storico-artistica della chiesa di Santa Maria Assunta, collocata all’interno del cimitero. Nello stesso si trova la tomba dell’architetto Luigi Boffi, nel tempo divenuto celebre per essere stato l’autore di numerose ville di pregio sul Lago Maggiore e delle stazioni nella tratta Arona-Domodossola della ferrovia Domodossola-Milano. A breve distanza sarà anche possibile accedere e visitare (accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni) la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.

CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIOVANNI BATTISTA

Via Giuseppe Mazzini 6, 22070, Binago (CO)

Apertura a cura di: Delegazione FAI di Como

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni

Sabato 12 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30

Partenza visite ogni 30 minuti, durata visita 25 minuti ca.

LO SAPEVI CHE…NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI BINAGO SONO PRESENTI NOTEVOLI AFFRESCHI E

DIPINTI, ALCUNI DEI QUALI RECENTEMENTE ATTRIBUITI AI FRATELLI RECCHI?

In occasione delle Giornate FAI di Autunno sarà possibile partecipare ad una visita storico-artistica della parrocchiale, soffermandosi sui principali punti di interesse e sull’evoluzione della chiesa. Sarà aperta anche la cappella antistante la sacrestia, con affreschi del 1900, solitamente non visitabile. A breve distanza sarà anche possibile accedere alla chiesa di Santa Maria Assunta, per proseguire l’itinerario culturale nel centro di Binago.

VILLA AMALIA, GIARDINO DEI GIUSTI E CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI

Piazza San Giovanni Battista della Salle 2, 22036, Erba (CO)

Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni

Sabato 12 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30

Domenica 13 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30

Partenza visite ogni 30 minuti ca., durata visita 45 minuti ca.

LO SAPEVI CHE…NEL PARCO DI VILLA AMALIA E’ STATO ISTITUITO UN “GIARDINO DEI GIUSTI”?

Il percorso prevede la visita del complesso partendo dal cortile, per proseguire attraverso le sale storiche, soffermandosi in particolar modo sulla sala dell’Aurora. Da questa sarà possibile uscire nel pronao e nel parco, raggiungendo attraverso viali acciottolati il rustico, restaurato e ora ad uso didattico. Il luogo, pur di natura pubblica, è normalmente poco fruibile in quanto plesso scolastico. Interessanti aspetti peculiari saranno in particolare il giardino d’inverno/orangerie, di recente restauro e, inserito all’interno del parco, il Giardino dei Giusti di Villa Amalia, una realtà internazionale fatta propria dalla comunità locale e liceale e che intende favorire il ricordo e la diffusione dei valori di alcune personalità originarie o legate al territorio che sono state capaci di andare controcorrente e di preservare i valori umani di fronte a leggi ingiuste o all’indifferenza della società, anche a scapito della propria vita, come Ines Figini, Antonia Locatelli o don Roberto Malgesini. Infine sarà possibile visitare la vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli, con un grande affresco della Crocifissione della scuola di Bernardino Luini.

PALAZZO OLGINATI ROVELLI – SEDE BANCA FINECO

Piazza Volta 56, 22100, Como (CO)

Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni

Sabato 12 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30

Domenica 13 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30

Partenza visite ogni 30 minuti ca., durata visita 30 minuti ca. Gruppi da max. 12 persone.

LO SAPEVI CHE…GARIBALDI HA SOGGIORATO PER UNA NOTTE IN PIAZZA VOLTA A COMO?

In occasione delle Giornate FAI di Autunno 2024 sarà possibile visitare per la prima volta il nucleo originario del Palazzo Olginati-Rovelli, attualmente di proprietà di una discendente del celeberrimo inventore della pila, Alessandro Volta. Dal portone collocato sulla centralissima piazza Volta, un tempo direttamente affacciata sul lago e sede di numerosi alloggiamenti militari e numerose tintorie, si potrà accedere all’edificio in direzione del piano nobile sito al primo livello. Qui si potrà visitare il salone principale, che conserva in ottime condizioni un fregio affrescato, recentemente oggetto di studi, le cui finte architetture dipinte inquadrano soggetti quasi esclusivamente a tema femminile, dal mondo epico a quello biblico. La visita proseguirà in una seconda stanza, di più ristrette dimensioni, ma anch’essa decorata, che colpisce perlopiù per il suo indubbio valore storico e simbolico: si tratta, infatti, dell’alcova che la notte del 27 maggio 1859 ospitò per poche ore Garibaldi, entrato vittorioso in Como dopo la battaglia di San Fermo contro gli Austriaci.

ACHILLE PINTO S.P.A.

Via A. Volta 10, 22070 Casnate con Bernate (CO)

Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como

Visite a cura di: Apprendisti Ciceroni

Sabato 12 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30

Domenica 13 ottobre: Prima visita ore 10.00 – Ultima visita ore 16.30

Partenza visite 30 minuti ca., durata visita 45 minuti ca. Gruppi da max. 15 persone.

LO SAPEVI CHE…UN’AZIENDA DI CASNATE REALIZZA STAMPE PER IMPORTANTI CASE DI MODA?

Durante il percorso di visita in azienda i visitatori avranno la possibilità di accedere all’interno delle tre aree dell’Archivio e visitare il reparto di stampa digitale (ink-jet), situati all’interno dello stabilimento di Casnate con Bernate (CO). Dall’ingresso di Via Volta 10 il visitatore sarà accompagnato all’interno dello stabile. La prima parte della visita riguarderà gli Archivi storici, dove si potranno visionare tessuti di varie epoche e tipologie, oltre che ad assistere ad una dimostrazione pratica del tavolo digitale. Un’esperienza immersiva in colori e fantasie di ogni genere. La visita proseguirà nel reparto di stampa e finissaggio tessuti per offrire al visitatore una panoramica dell’arte della stampa e della nobilitazione tessile. Il tour includerà il passaggio alle macchine da stampa digitali, al lavaggio e all’impianto di finissaggio. Il percorso si concluderà in Via Roma 9, presso l’Emporio Pinto.

GIGI & CRISTINA WINERY – VITIVINICOLA CERNOBBIO

Via Ronco 33, 22026 Maslianico (CO)

Apertura a cura di: Gruppo FAI Giovani di Como

Visite a cura di: proprietari Gigi & Cristina Winery

Domenica 13 ottobre: Mattina prima visita ore 10.00 – ultima visita ore 12.30; pomeriggio prima

visita ore 14.00 – ultima visita ore 16.30

Partenza visite ogni 30 minuti, durata visita 40 minuti ca. Gruppi da max. 15 persone.

LO SAPEVI CHE…ANCHE A MASLIANICO SI COLTIVANO LE VITI E SI PRODUCE VINO?

L’apertura di Gigi & Cristina Winery Vitivinicola Cernobbio durante le Giornate FAI di Autunno offre un’ottima opportunità per conoscere il territorio vinicolo con le sue pratiche e vivere un’esperienza insolita con una piacevole vista sulla valle e su un angolo del lago di Como. I partecipanti saranno accompagnati nei vigneti e nella cantina. Questo luogo è generalmente visitabile solo su prenotazione e soltanto per ristretti gruppi di persone. Sarà possibile arrivare in auto solo fino al cimitero di Maslianico, poi si dovrà proseguire a piedi verso il vigneto (10-15 min. in salita abbastanza ripida). Sono consigliati abbigliamento e scarpe comode (sentiero in parte sterrato).

INOLTRE SARANNO APERTI I BENI FAI DELLA PROVINCIA DI COMO (orari consultabili sul sito ufficiale):

VILLA DEL BALBIANELLO – Via Monzino 1, Tremezzina

LA VELARCA – Via Iseo Andrea Vaccani 4, 22016 Tremezzina

VILLA FOGAZZARO ROI – Via Fogazzaro 14, Valsolda, fraz. Oria

Per maggiori informazioni sulle aperture

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/