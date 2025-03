“Un sorriso vien cantando” riempie il Cine Teatro di Binago per i bambini del Ponte del Sorriso

Sabato sera il concerto “Un Sorriso vien Cantando“, organizzato dal Ponte del Sorriso con Gli amici di Margherita Rosa, gruppo nato per volontà della famiglia in ricordo della loro bambina, ha riempito il Cine Teatro di Binago di tanti bambini, famiglie e appassionati di buona musica.

Non poteva che essere altrimenti visto che i protagonisti erano i coristi del Coro JPC di Albizzate che hanno portato in scena una performance da brivido, dando vita ad una splendida e divertente serata, che ha riscosso dei super applausi.

Bravissimi cantanti che hanno regalato tante emozioni spaziando dai classici cartoni Disney a quelli giapponesi, dalle più famose colonne sonore dei film classici alle canzoni più gettonate degli ultimi cinquant’anni, cimentandosi così in un programma per tutti i gusti.

Momento significativo è stato quando il giovane direttore musicale Samuela Cane, vera front man con tanta empatia, simpatia e vivacità, ha voluto dedicare a tutti i genitori che soffrono per la malattia del loro bambino “Supereroi”, canzone che parla dell’importanza di andare avanti nonostante le difficoltà trovando la forza e il coraggio di farsi aiutare. E a suggellare questo gesto è stata la presenza di Batman, alias Davide Basso, volontario del Ponte del Sorriso.

Il JPC, nato nel 2012 come coro della Parrocchia Sant’Alessandro di Albizzate, conta circa 70 persone tra coristi, tecnici e staff e si avvale di una band di sei elementi. Non solo canto e musica, ma anche solidarietà e beneficenza caratterizzano il loro operato.

Commovente la presenza sul palco insieme a Emanuela Crivellaro, presidente del Ponte del Sorriso, del papà di Margherita Rosa, Sebastiano Basile, che ha inviato il pubblico a trascorrere una serata di festa così “anche gli angeli in cielo sorridono”. EW infatto il finale è stato esilarante con un improbabile trio a cantare con il coro, composto da Emanuela, Sebastiano e Batman.

«Ogni anno una decina di migliaia di bambini in ospedale possono contare sulle nostre attività e sui nostri servizi – ha spiegato Emanuela Crivellaro – Oltre ad acquistare apparecchiature per la loro salute, ospitare le famiglie più lontane alla Casa del Sorriso, cerchiamo di donare un sorriso e portare un po’ di leggerezza ai genitori quando tutto sembra triste e buio. Possiamo fare molto ma solo insieme e grazie a chi ci sostiene come il coro JPC, che si reso disponibile non solo cantando, ma anche allestendo il palco con luci e scenografia da veri professionisti. Un grande grazie va a tutti loro e allo staff del Teatro, tra cui don Paolo». la presidernte del Ponte del Sorriso ha poi donato a ogni componente di JPC una rosa rossa di quelle che i bambini fanno in reparto ogni giorno con i volontari e le educatrici.